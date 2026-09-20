Mardin'de evinden ayrılan 13 yaşındaki Selahattin'den acı haber! Cansız bedeni mısır tarlasında bulundu - Son Dakika
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Mardin'de evinden ayrılan 13 yaşındaki Selahattin'den acı haber! Cansız bedeni mısır tarlasında bulundu

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Mardin’in Derik ilçesinde 19 Eylül’den bu yana kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki Selahattin Karayel mısır tarlasında ölü bulundu. Küçük çocuğun şüpheli ölümü üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, olayın arkasındaki sır perdesini aralamak için özel ekip kurdu.

Mardin’in Derik ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki Selahattin Karayel’den acı haber geldi. Günlerdir aranan küçük çocuğun cansız bedeni mısır tarlasında bulundu.

DRON VE HASSAS BURUNLU KÖPEKLER SEFERBER OLDU

Olay, Derik ilçesine bağlı Konuk Mahallesi’nde meydana geldi. 19 Eylül tarihinde evinden ayrılan ve bir daha dönmeyen Selahattin Karayel’den haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mardin'de evinden ayrılan 13 yaşındaki Selahattin'den acı haber! Cansız bedeni mısır tarlasında bulundu

Mahalle kırsalında geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatan ekipler, çalışmalara dronlar ve arama-kurtarma köpeklerini de dâhil etti. Saatler süren titiz aramaların ardından küçük Selahattin’in izine bir mısır tarlasında ulaşıldı. Ekipler yaptıkları kontrolde talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

JANDARMA ŞÜPHELİ ÖLÜM İÇİN ÖZEL EKİP KURDU

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı ilk incelemelerin ardından Karayel’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

KUZENİ İTRAF ETTİ 

Karayel’in cansız bedeninin yerini kuzeni D.K.’nin (16) gösterdiği öğrenildi. Karayel'i yanlışlıkla av tüfeğiyle vurduğunu itiraf ettiği belirtilen D.K., gözaltına alındı. D.K.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA
Acil DurumJandarma3. SayfaGüncelMardinDerikEylülMısırSon Dakika

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