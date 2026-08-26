Özel hastanede ihmal iddiası! Anne ile bebeği yan yana toprağa verildi

Denizli'de özel hastanede sezaryen doğum sonrası Gamze Doğan ve yenidoğan bebeği Güney, hayatını kaybetti. Acılı aile, anne ile bebeğin ölümünde hastanenin ihmali olduğunu iddia etti. Anne ile bebeği, yan yana toprağa verildi. Acılı baba Mehmet Doğan'ın bebeğinin tabutunu taşıdığı anlar yürekleri dağladı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİLER

Denizli'de özel bir hastanede sezaryen doğum sonrası hayatını kaybeden Gamze Doğan ve yenidoğan bebeği Güney, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edilen anne ve bebeğinin cansız bedenleri, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

İLK ÇOCUĞUNU BİR AN OLSUN BIRAKMADI

Pamukkale ilçesine bağlı Develi Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine acılı aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. İlk olarak evinin önüne götürülerek helallik alınan anne ve bebeğin cenazesinde duygusal anlar yaşandı. Helallik alındığı sırada acılı baba Mehmet Doğan, ilk çocuğu olan oğlu Güney'i kucağından bir an olsun bırakmadı.

Yoğun katılım ve kalabalık nedeniyle Develi Mahallesi Futbol Sahası'nda kılınan cenaze namazının ardından Gamze Doğan ve bebeğinin cenazeleri mahalle mezarlığına götürüldü.

BİR BABANIN TAŞIYABİLECEĞİ EN AĞIR YÜKÜ TAŞIDI

Anne ve bebeği dualar ve gözyaşları eşliğinde yan yana toprağa verildi. Mezarlığa cenazelerin getirilişi sırasında Mehmet Doğan, Güney adını vermeye hazırlandığı evladını tabutunu kucağına alarak kabrin başına getirdi.

Cenaze töreninde en yürek burkan detay ise hayatını kaybeden bebek için farklı hayallerle alınan doğum kundağının, minik bebeğin mezar taşına sarılması oldu.