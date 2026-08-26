Özel hastanede ihmal iddiası! Anne ile bebeği yan yana toprağa verildi - Son Dakika
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Özel hastanede ihmal iddiası! Anne ile bebeği yan yana toprağa verildi

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Denizli'de özel bir hastanede sezaryen doğum sonrası anne ile bebeği hayatını kaybetti. Acılı aile, hastanenin ihmali olduğunu iddia etti. Anne ile yenidoğan bebeği, göz yaşları içinde yan yana toprağa verildi. Babanın, yenidoğan bebeğinin tabutunu taşıdığı görüntüler yürek dağladı.

Denizli'de özel hastanede sezaryen doğum sonrası Gamze Doğan ve yenidoğan bebeği Güney, hayatını kaybetti. Acılı aile, anne ile bebeğin ölümünde hastanenin ihmali olduğunu iddia etti. Anne ile bebeği, yan yana toprağa verildi. Acılı baba Mehmet Doğan'ın bebeğinin tabutunu taşıdığı anlar yürekleri dağladı.

Özel hastanede ihmal iddiası! Anne ile bebeği yan yana toprağa verildi

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİLER

Denizli'de özel bir hastanede sezaryen doğum sonrası hayatını kaybeden Gamze Doğan ve yenidoğan bebeği Güney, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edilen anne ve bebeğinin cansız bedenleri, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. 

Özel hastanede ihmal iddiası! Anne ile bebeği yan yana toprağa verildi

İLK ÇOCUĞUNU BİR AN OLSUN BIRAKMADI

Pamukkale ilçesine bağlı Develi Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine acılı aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. İlk olarak evinin önüne götürülerek helallik alınan anne ve bebeğin cenazesinde duygusal anlar yaşandı. Helallik alındığı sırada acılı baba Mehmet Doğan, ilk çocuğu olan oğlu Güney'i kucağından bir an olsun bırakmadı.

Özel hastanede ihmal iddiası! Anne ile bebeği yan yana toprağa verildi

Yoğun katılım ve kalabalık nedeniyle Develi Mahallesi Futbol Sahası'nda kılınan cenaze namazının ardından Gamze Doğan ve bebeğinin cenazeleri mahalle mezarlığına götürüldü. 

Özel hastanede ihmal iddiası! Anne ile bebeği yan yana toprağa verildi

BİR BABANIN TAŞIYABİLECEĞİ EN AĞIR YÜKÜ TAŞIDI

Anne ve bebeği dualar ve gözyaşları eşliğinde yan yana toprağa verildi. Mezarlığa cenazelerin getirilişi sırasında Mehmet Doğan, Güney adını vermeye hazırlandığı evladını tabutunu kucağına alarak kabrin başına getirdi. 

Özel hastanede ihmal iddiası! Anne ile bebeği yan yana toprağa verildi

Cenaze töreninde en yürek burkan detay ise hayatını kaybeden bebek için farklı hayallerle alınan doğum kundağının, minik bebeğin mezar taşına sarılması oldu.

Özel hastanede ihmal iddiası! Anne ile bebeği yan yana toprağa verildi
Kaynak: İHA

Mehmet Doğan, Yenidoğan, Denizli, Bebek, Güney, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Özel hastanede ihmal iddiası! Anne ile bebeği yan yana toprağa verildi - Son Dakika

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