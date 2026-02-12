Miras Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
Miras Tartışması Kanlı Bitti

Miras Tartışması Kanlı Bitti
12.02.2026 13:30
Emekli polis, miras yüzünden kardeşini öldürüp intihar etti. Olay Denizli'de gerçekleşti.

DENİZLİ'nin Güney ilçesinde emekli polis memuru Mustafa Çavlı (64), miras nedeniyle tartıştığı kardeşi Muzaffer Çavlı'yı (60) tabancayla öldürüp ardından aynı silahla intihar etti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Yağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlalarının yer aldığı Üçkuyular mevkisinde emekli polis memuru Mustafa Çavlı ile kardeşi Muzaffer Çavlı arasında miras nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü, Mustafa Çavlı, tabancayla kardeşi Muzaffer Çavlı'yı göğsünden vurup, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Muzaffer Çavlı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Güney Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Muzaffer Çavlı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Çalışma başlatan jandarma ekipleri, Mustafa Çavlı'yı olay yerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir arazide kanlar içinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Mustafa Çavlı'nın öldüğü belirlendi. Yapılan incelemede Çavlı'nın aynı tabancayla intihar ettiği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Mustafa Çavlı'nın cenazesi otopsi için Güney Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

