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Denizli'den Şırnak'a Elma Seferi - Son Dakika
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Denizli'den Şırnak'a Elma Seferi

Denizli'de yaşayan 74 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı 1 ton elmayı Şırnak'ta görev yapan askerlere götürdü. Elmaları Türk bayraklarıyla süslediği minibüsüyle Şırnak'a gelen Yılmaz, askerlere manevi destek sunmak için bu seferi gerçekleştirdi. Yılmaz, ileriki günlerde Hakkari'ye gitmeyi planladığını ve güvenlik güçlerine destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Denizli\'den Şırnak\'a Elma Seferi
03.01.2024 - 17:09,
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Denizli'de oturan 74 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı yaklaşık 1 ton elmayı Şırnak'ta Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığında görev yapan askerlere getirdi.

Operasyonlara katılan askerlere elma götürmesiyle tanınan Yılmaz, bu yıl bahçesinde yetiştirdiği elmaları toplayarak, Türk bayraklarıyla süslediği ve üzerine "Hedef Kızıl Elma", "Barış Pınarı Harekatı", "Hakkari Kıran", "Pençe-Kaplan" yazdığı minibüsüyle Mehmetçiğe ulaştırmak için Şırnak'a geldi.

Çevresinde "Elmacı Dede" olarak bilinen Muhammet Yılmaz, gazetecilere, kendisini bu işe adadığını söyledi.

Bahçesinden topladığı elmalarla askerlere manevi destek sunmak için yola çıktığını anlatan Yılmaz, "Şırnak'taki askerlerimize 24 saat yol katederek elma getirdim. 74 yaşında olmama rağmen onlar için geldim. Şırnak çok mükemmel bir kent olmuş. Herkese gelip Şırnak'ı görmelerini tavsiye ederim." dedi.

İleriki günlerde Hakkari'ye gitmeyi planladığını ifade eden Yılmaz, yaşadığı müddetçe güvenlik güçlerine manevi desteği sürdüreceğini belirtti.

Yılmaz, daha sonra elmaları teslim etmek için aracıyla Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına gitti.

Kaynak: AA
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