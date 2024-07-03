Denizli'den Türkiye Şampiyonasında Üçüncülük Madalyası - Son Dakika
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Denizli'den Türkiye Şampiyonasında Üçüncülük Madalyası

Merkezefendi Belediyesi Boks Spor Kulübü sporcusu Ceyda Kuru, Denizli'yi Türkiye şampiyonalarında temsil ederek üçüncülük madalyası kazandı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, sporcuya desteklerinin devam ettiğini ve genç sporcuların başarılarına ortak olduklarını belirtti.

03.07.2024 13:23
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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi Boks Spor Kulübü sporcusu Ceyda Kuru, Denizli'yi Türkiye şampiyonalarında temsil ederek üçüncülük madalyası kazandı.

Merkezefendi Belediyesi, spora ve sporcuya destek çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bosna Hersek'te yapılacak üst minikler Avrupa Şampiyonası'nda Belediye Spor Kulübü sporcusu Ceyda Kuru, Türkiye üçüncüsü oldu. Asiltürk Özuysal'ın antrenörlüğünde 48 kilogramda derece elde eden Ceyda Kuru, Denizli'yi ve Merkezefendi'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını dile getirdi.

"Sporcularımızın başarılarına ortak oluyoruz"

Belediye Başkanı Şeniz Doğan ise "Spor kulüplerimize ve sporcularımıza sağladığımız maddi ve manevi destekle, onların başarılarına ortak olmayı sürdürüyoruz. Geleceğimizin teminatı olan genç sporcularımız bizleri en iyi şekilde temsil etmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm spor dallarına ve sporcularımıza her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Her zaman sporcularımızın yanındayız. Merkezefendi'yi ve ülkemizi temsil edecek potansiyelde olduğunu gösteren Ceyda Kuru'yu ve antrenörü Asiltürk Özuysal'ı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Denizli'den Türkiye Şampiyonasında Üçüncülük Madalyası - Son Dakika

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