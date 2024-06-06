Denizli Devlet Hastanesi'nde silahlı saldırıya uğrayan mağaza sahibinin yaralanmasına ilişkin 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

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DENİZLİ Devlet Hastanesi'nin önünde silahlı saldırıya uğrayan mağaza sahibi Oktay Yılmaz'ın (28) yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3'ü kadın 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, 29 Mayıs'ta saat 23.00 sıralarında Denizli Devlet Hastanesi acil servisi önünde meydana geldi. Bir mağazanın yönetim kurulu başkanı olan Oktay Yılmaz, yönetimindeki 20 ATS 75 plakalı lüks otomobille Denizli Devlet Hastanesi'ne geldi. Otomobilden inen Yılmaz, bu sırada silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu kasığından ve sol bacağından vurulan Yılmaz yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Tedaviye alınan Yılmaz'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

'ESKİYE DAYALI HUSUMET'

Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ile ona yardım ettiği belirlenen 6 kişiyi tespit etti. Ekipler, önceki gün düzenledikleri operasyonla saldırgan M.A.D. ile N.D., E.D., O.Ö., S.O., B.T. ve A.A.'yı gözaltına aldı. M.A.D., ifadesinde, Yılmaz ile eskiye dayalı husumeti olduğunu ve hastane önünde görünce ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Diğer şüpheliler, suçlamayı kabul etmedi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından, çelik yelek giydirilip, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.