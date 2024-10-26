Denizli Yangınına Hızlı Müdahale

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OGM'DEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Denizli'de devam eden yangına gün boyunca 6 helikopter, 25 arazöz, 8 iş makinesi ve toplam 715 personel ile müdahale edildiğini duyurdu. OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle çoğu yerde, yer ekipleri el aletleri ile yangının önüne şerit açarak mücadele etmektedir. Arazi şartlarının karadan müdahaleye imkan vermediği noktalarda hava araçları gün boyu çalışmış, iş makineleri ile yol açma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Sosyal medyada yer alan, 'Denizli'de devam eden yangına ait' olduğu iddia edilen görsellerin ise Denizli'de devam eden yangınla ilgisi bulunmamaktadır. Yangın şu an için yerleşim yerlerine tehdit oluşturmamaktadır."

ANKARA,