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Deprem Anında Pencereden Atladı

Deprem Anında Pencereden Atladı

Zeytinburnu'nda lise öğrencisi Mehmet Kızılaslan, deprem sırasında pencereden otomobile atladı.

24.04.2025 15:53
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Zeytinburnu'nda, deprem sırasında evinin penceresinden park halindeki otomobilin üzerine atlayan lise öğrencisi Mehmet Kızılaslan, yaşadığı panik anlarını anlattı.

Marmara Denizi Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında ikinci kattaki evinin penceresinden atlayıp otomobilin üzerine düştüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedilen lise öğrencisi Kızılaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde can kaybı yaşanmadığı için mutlu olduğunu söyledi.

Ayağı 5 gün önce kırıldığı için raporlu olduğunu aktaran Kızılaslan, depreme uyuduğu sırada yakalandığını kaydetti.

Kızılaslan, deprem sırasında yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Bir anda sarsıntıyla uyandım. Kulağıma çok fazla ses geliyordu, uğultuyla uyandım. Ayağım kırıktı ama MR çekileceğim için alçımı çıkarmışlardı. Kapıya doğru uzandım, ayağım sızladı. O an ayağımın kırık olduğu aklıma geldi. O an ne yapacağımı şaşırdım. Baktım ki odada kalmışım, evde kim var, kim yok hiçbir şey bilmiyorum. Bir anda camı açtım. Camı nasıl açıp atladım, bilmiyorum. Atlarken havada arabayla bakıştığım an uyandım. Nasıl atladığımı da hiç hatırlamıyorum. Deprem anıyla şuurumu kaybettim diyebilirim. Uyuyorken yakalandım, onun paniğiyle böyle bir şey yaptım. Atlamak asla ve asla doğru bir şey değil. O an panikle hem kendimi kaybettim hem de uykuda yakalanmak gerçekten elin kolun bağlı kalmak gibi. O an çok çaresizce bir andı."

"Ayağımdaki kırık ödem toplamış ama yeni bir kırığım yok"

Kızılaslan atladığı için ayağının kırılmadığını belirterek, "Ayağımdaki kırık ödem toplamış ama yeni bir kırığım yok. Aşağıya düştüğümde komşular imdadıma yetişti. Apar topar ambulansı çağırdık, ayağımı alçıya aldılar. Çok şükür başka bir sıkıntım yok, kırığım şişti." dedi.

Kamera kayıtlarını izlediğinde hala "Nasıl yaptım?" diye düşündüğünü belirten Kızılaslan, "Kendimde değildim ama görüntülere bakınca deprem anını hissediyorum. İnsan o an canı için koşturuyor. Burası 2. kat, yerle aramda 5-6 metre var. Altta araba olması da şans eseri, ben hiç bakmadan atladım. Depremin en şiddetli anında uyandım ve atlayıverdim." diye konuştu.

"Binalar yıkılıyor, insanlar kendini aşağı atıyor zannettik"

Aracın sahibi Mustafa Türkeldi, başlarına talihsiz bir olay geldiğini belirterek, komşuların arayarak aracın üstüne bir çocuğun düştüğünü söylediğini, kendisinin ise daha küçük 4-5 yaşlarında bir çocuk zannettiğini anlattı.

Aracının tavanının komple değişeceğini aktaran Türkeldi, "Büyük ihtimalle araç komple perte çıkacak. O da kasko raporundan sonra belli olacak." dedi.

Olay anını gören esnaf Abdülbaki Çelik ise deprem anında panikle dışarı çıktıklarını belirterek, şunları söyledi:

"O sırada arkadaşın düşüşünü gördük. Burada olanlar, sokağa çıkanlar aracın çıkardığı sesten dolayı bina yıkılıyor zannetti. Biz çok korktuk, binalar yıkılıyor, insanlar kendini aşağı atıyor zannettik. İnanılmaz korkunç bir andı."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Deprem Anında Pencereden Atladı - Son Dakika

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