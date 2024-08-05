Deprem bölgesi Malatya'da karavana ilgi arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Deprem bölgesi Malatya'da karavana ilgi arttı

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya'da, karavanlara olan ilgi her geçen gün artıyor. Deprem ve diğer afetler sonrası mobil evler, karavanlar ve prefabrik yapılar önemli bir sektör haline gelirken, izole yaşam isteyenlerin ev konforunda konaklayabildiği karavanlar yoğun talep görüyor.

05.08.2024 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deprem bölgesi Malatya'da karavana ilgi arttı

MALATYA - Deprem bölgesi Malatya'da karavanlara her geçen gün biraz daha ilgi artıyor.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen kentlerden biri olan Malatya'da, karavanlara her geçen gün biraz daha ilgi artıyor.

Deprem başta olmak üzere çeşitli afetler sonrası oluşan dönemlerde mobil evler, karavanlar veya prefabrik yapılar önemli bir sektör haline gelirken, izole yaşam isteyenlerin ev konforunda konaklayabildiği, oturma ve yatak odalarının yanı sıra banyo ve tuvalet gibi ihtiyaçların tümüne cevap veren karavanlar yoğun talep görüyor.

"Vatandaşlar betonarme evlerde yaşamaktan korkuyor"

Kent merkezinde mobilyacılık ile karavan satışı yapan İbrahim Aygün bazı vatandaşların başta güvenlik olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı karavanlara yoğun ilgi gösterdiğini aktararak, "6 Şubat depremleri sonrasında bazı vatandaşlar betonarme evlerde yaşamaktan çekiniyor. Bu noktada bir kısım vatandaşlar bir ev ortamına sahip karavanlara yöneliyor. Depremler sonrası Malatya'da karavanlara ilgi çok fazla artmış durumda" dedi.

"Taleplere yetişemiyoruz"

Yaklaşık 45 günde bir karavanın hazır hale getirildiğini kaydeden Aygün, "Taleplere göre bir karavanın yapım süresi değişiyor. Bir ile iki ay gibi bir süre içerisinde siparişleri teslim ediyoruz. Fiyatlarımız gayet uygun. Yoğun talepleri karşılaşmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Malatya, Deprem, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deprem bölgesi Malatya'da karavana ilgi arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:54 Şimdilik Hindistan’da Bangladeş Başbakanı Hasina’nın ülkeden kaçtığı anlar ortaya çıktı Şimdilik Hindistan'da! Bangladeş Başbakanı Hasina'nın ülkeden kaçtığı anlar ortaya çıktı
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrailli bakan Katz’a sert tepki: Klavye soytarılarını rahatsız etmeyi sürdüreceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrailli bakan Katz'a sert tepki: Klavye soytarılarını rahatsız etmeyi sürdüreceğiz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
13:59 İçişleri Bakanı Yerlikaya: 729 bin Suriyelinin beyan ettiği adresinde olmadığını gördük İçişleri Bakanı Yerlikaya: 729 bin Suriyelinin beyan ettiği adresinde olmadığını gördük
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2024 22:07:16. #1.11#
SON DAKİKA: Deprem bölgesi Malatya'da karavana ilgi arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement