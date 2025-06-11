Deprem Davasında Sanıklar Katılmadı - Son Dakika
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Deprem Davasında Sanıklar Katılmadı

11.06.2025 09:41
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Üzümkent Sitesi davasında sanıklar duruşmaya katılmadı, tutuklama talepleri reddedildi.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 83 kişinin yaşamını yitirdiği Üzümkent Sitesi davasının üçüncü duruşmasına da tutuksuz sanıklar katılmadı. Müşteki avukatları, hala kaçak olan ve adli kontrol şartlarını ihlal eden AK Partili müteahhit Şükrü İşitmen'in tutuklanmasını talep etti ancak talep mahkemece reddedildi. Mahkeme, Şükrü İşitmen'in oğlu sanık Ahmet İşitmen hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenmesine ve akıbetinin sorulmasına karar verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Üzümkent Sitesi'nin yıkılması sonucu 83 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Olayla ilgili Besni Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, dönemin AK Parti Besni İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olan müteahhit Şükrü İşitmen ile birlikte diğer müteahhitler Mehmet Nuri Tuğsuz, Ahmet İşitmen ve S.S. Üzümkent Konut Yapı Kooperatifi yetkilileri Abdullah Çetin, Battal Oral, Cuma Ali Türk, Hüseyin Güner, Mahmut Keremoğlu ve Memet Subaşı hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Üçüncü duruşmaya sanıklar katılmadı

Davanın üçüncü duruşması, müştekiler, taraf avukatları ve tanıkların katılımıyla görüldü. Duruşmada ilk olarak tanıklar dinlendi. Tanıklar, binanın asıl müteahhidinin Şükrü İşitmen olduğunu ifade etti. Müştekiler, tüm sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Sanık Şükrü İşitmen'in tutuklanması talep edildi

Müşteki avukatlarından Elif Nur Öztürkeri, sanık Şükrü İşitmen hakkında başka bir dava olan depremde yıkılan Yukarı Şehir Kooperatif Evleri davasında tutuklama kararı verildiğini hatırlatarak, "Sanık bu karara riayet etmedi. Bu dosyada da verilen adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kaldığını düşünüyoruz. Şükrü İşitmen'in tutuklanmasını talep ediyoruz" dedi.

Müşteki avukatı Cennet Figen Kalaağası ise Şükrü İşitmen'in yaptığı birçok binanın yıkıldığını ve sanığın hala kaçak olduğunu belirterek, "Adli kontrol hükümlerini de yerine getirmemiştir. Bu nedenle tutuklama kararı verilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir diğer müşteki avukatı Abdurrahman Özdoğan ise dosyanın bilirkişiden dönüşünün beklenmesini ve akıbetinin sorulmasını talep ederek, "Sanık Şükrü İşitmen, 2024 yılı Ekim ayından bu yana adli kontrol hükümlerine uymamaktadır. Geçerli bir mazereti olmadan yükümlülüklerini yerine getirmediği için tutuklanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

"Tanık beyanlarındaki aleyhe hususları kabul etmiyoruz"

Sanıklardan Mehmet Nuri Tuğsuz'un avukatı, müvekkilinin inşaatta hiçbir şekilde görev almadığını savunarak, "Müvekkil halen adli kontrol tedbirlerine tabidir. Ancak yakın zamanda kalp krizi geçirdiği için haftada üç gün imza verme yükümlülüğünü yerine getirmekte zorlanmaktadır. Yurt dışı yasağının devamı uygun olmakla birlikte, imza yükümlülüğünün kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Sanık Şükrü İşitmen'in avukatları ise "Tanık beyanlarındaki aleyhe hususları kabul etmiyoruz. Müvekkil, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki başka bir dosyadan tutuklu olduğundan bu dosyada adli kontrol yükümlülüklerini yerine getirememektedir. Bu nedenle tutuklama taleplerinin reddedilmesini istiyoruz. Bilirkişi raporunun dönüşü sonrası ayrıntılı savunmamızı sunacağız" ifadesini kullandı.

İddia makamı mütalaasında, sanık Şükrü İşitmen hakkında zaten tutuklama kararı bulunduğu gerekçesiyle müşteki vekillerinin tutuklama taleplerinin ayrı ayrı reddedilmesini istedi.

Duruşma 14 Temmuz'a ertelendi

Mahkeme heyeti, Şükrü İşitmen hakkındaki tutuklama taleplerini, bu sanık hakkında zaten tutuklama kararı bulunduğu gerekçesiyle reddetti. Heyet, Şükrü İşitmen'in oğlu sanık Ahmet İşitmen hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenmesine ve akıbetinin sorulmasına karar verdi. Sanıkların kusur durumunun tespiti amacıyla dosyanın bilirkişiye tevdi edildiği, raporun akıbetinin sorulmasına hükmedildi. Ayrıca, sanıklar Şükrü İşitmen ve Mehmet Nuri Tuğsuz hakkında uygulanan "yurt dışına çıkamama" şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına karar verildi.

Bir sonraki duruşma 14 Temmuz'da görülecek.

Kaynak: ANKA

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