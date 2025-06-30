Deprem Eğitimi Almaya Geldiler

Sakarya'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerden ve Marmara Bölgesi'nden 24 sınıf öğretmeni, afet bilinci kazandırılması amacıyla düzenlenen teorik ve uygulamalı eğitimlere katıldı.

"TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı"nca kabul edilen, Adapazarı Bilim ve Sanat Merkezi tarafından yürütülen "Nehrin Çocukları 2: Risklerden Çözüme Öğretmenlerle Birlikte" projesi kapsamında düzenlenen eğitimlere sınıf öğretmenleri katıldı.

Orman Genel Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü, TÜBİTAK, Sakarya, Kocaeli ve Trabzon üniversitelerin katkılarıyla 5 gün süren eğitimlere katılan 15 ilden 24 öğretmen, arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan malzemeler, enkaz altında kurtarma ve insani yardım konuları, ekipmanların kullanımı, enkaz altına ulaşabilmenin yöntemleri gibi birçok konuda uygulamalı eğitim aldı.

Proje yürütücüsü Güzin Erci, AA muhabirine, 24 katılımcıya hafif arama kurtarma eğitimleri ve deprem farkındalığını artırma yönünde faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında da etkinlikler yaptıklarını aktaran Erci, "Yapay zeka destekli etkinliklerle de öğretmenlerimizin sınıflarında kullanabileceği materyaller hazırlamalarına yönelik çalışmalarımız oldu." dedi.

Sakarya AFAD Planlama Müdür Vekili Dr. Özge Aktaş Panta, eğitimlerde, enkaza giriş ve enkazda afetzedenin nasıl bulunacağına ilişkin tekniklerin anlatıldığını, ekipman malzeme tanıtımının yapıldığını ve yapay zekayla afet yönetimi gibi programların gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kahramanmaraş'tan katılan öğretmen Ahmet Nacar, eğitimlerin çok kıymetli olduğuna belirterek, "Kahramanmaraş depreminde de bizzat eksikliklerimizi gördük. Şehrimize gittiğimizde, öğrencilerimize ve öğretmen arkadaşlarımıza bilinçlendirme anlamında çeşitli paylaşımlar yaparak burada aldığımız eğitimleri anlatacağız." şeklinde konuştu.

Şanlıurfa'dan gelen öğretmen Asya Esra Bilkay, "Enkaz yerlerine baktık, kurtarma çalışmaları yaptık. Çok verimli bir eğitim oldu. Hepimiz görev yerlerimize döndüğünde hem öğrencilerimize hem öğretmen arkadaşlarımıza bilgilerimizi paylaşacağımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.