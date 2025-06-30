Deprem Eğitimi Almaya Geldiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Deprem Eğitimi Almaya Geldiler

Deprem Eğitimi Almaya Geldiler
30.06.2025 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da öğretmenler, afet bilinci için eğitim aldı. 24 katılımcı uygulamalı eğitimler gerçekleştirdi.

Sakarya'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerden ve Marmara Bölgesi'nden 24 sınıf öğretmeni, afet bilinci kazandırılması amacıyla düzenlenen teorik ve uygulamalı eğitimlere katıldı.

"TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı"nca kabul edilen, Adapazarı Bilim ve Sanat Merkezi tarafından yürütülen "Nehrin Çocukları 2: Risklerden Çözüme Öğretmenlerle Birlikte" projesi kapsamında düzenlenen eğitimlere sınıf öğretmenleri katıldı.

Orman Genel Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü, TÜBİTAK, Sakarya, Kocaeli ve Trabzon üniversitelerin katkılarıyla 5 gün süren eğitimlere katılan 15 ilden 24 öğretmen, arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan malzemeler, enkaz altında kurtarma ve insani yardım konuları, ekipmanların kullanımı, enkaz altına ulaşabilmenin yöntemleri gibi birçok konuda uygulamalı eğitim aldı.

Proje yürütücüsü Güzin Erci, AA muhabirine, 24 katılımcıya hafif arama kurtarma eğitimleri ve deprem farkındalığını artırma yönünde faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında da etkinlikler yaptıklarını aktaran Erci, "Yapay zeka destekli etkinliklerle de öğretmenlerimizin sınıflarında kullanabileceği materyaller hazırlamalarına yönelik çalışmalarımız oldu." dedi.

Sakarya AFAD Planlama Müdür Vekili Dr. Özge Aktaş Panta, eğitimlerde, enkaza giriş ve enkazda afetzedenin nasıl bulunacağına ilişkin tekniklerin anlatıldığını, ekipman malzeme tanıtımının yapıldığını ve yapay zekayla afet yönetimi gibi programların gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kahramanmaraş'tan katılan öğretmen Ahmet Nacar, eğitimlerin çok kıymetli olduğuna belirterek, "Kahramanmaraş depreminde de bizzat eksikliklerimizi gördük. Şehrimize gittiğimizde, öğrencilerimize ve öğretmen arkadaşlarımıza bilinçlendirme anlamında çeşitli paylaşımlar yaparak burada aldığımız eğitimleri anlatacağız." şeklinde konuştu.

Şanlıurfa'dan gelen öğretmen Asya Esra Bilkay, "Enkaz yerlerine baktık, kurtarma çalışmaları yaptık. Çok verimli bir eğitim oldu. Hepimiz görev yerlerimize döndüğünde hem öğrencilerimize hem öğretmen arkadaşlarımıza bilgilerimizi paylaşacağımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Tübitak, sakarya, Eğitim, Sağlık, Güncel, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deprem Eğitimi Almaya Geldiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deprem oluyor zannedip dışarı fırladılar, gerçek başka çıktı Deprem oluyor zannedip dışarı fırladılar, gerçek başka çıktı
Diyarbakır’da ’kız kaçırma’ kavgası 1 ölü, 3 gözaltı Diyarbakır'da 'kız kaçırma' kavgası; 1 ölü, 3 gözaltı
Türkiye yanıyor Alevler bu kez İzmir’den yükseldi Türkiye yanıyor! Alevler bu kez İzmir'den yükseldi
Gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci serbest bırakıldı Gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci serbest bırakıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sürpriz misafir Uçak pisti pas geçti Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sürpriz misafir! Uçak pisti pas geçti
Gizli duruşma sonrası Netanyahu’nun bu haftaki duruşmaları ertelendi Gizli duruşma sonrası Netanyahu'nun bu haftaki duruşmaları ertelendi
Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar
Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu
İran, BM’den İsrail ve ABD’nin saldırgan olarak tanınmasını istedi İran, BM'den İsrail ve ABD'nin saldırgan olarak tanınmasını istedi
99. Gazi Koşusu’nu jokeyliğini Ahmet Çelik’in yaptığı “Cutha“ kazandı 99. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Cutha" kazandı
Türkiye yangınlarla boğuşuyor Gelen görüntüler yürek burktu Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu

12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonu enflasyonu için rakam telaffuz etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonu enflasyonu için rakam telaffuz etti
11:38
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-koca dehşeti yaşadı
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-koca dehşeti yaşadı
11:24
Bakan Yumaklı: Manisa ve İzmir’deki yangınların enerjisi düştü
Bakan Yumaklı: Manisa ve İzmir'deki yangınların enerjisi düştü
20:40
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı
20:31
Akdeniz’de 3.8 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem
19:57
Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı
Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı
19:47
İstanbul’da orman yangını Aydos’tan alevler yükseldi
İstanbul'da orman yangını! Aydos'tan alevler yükseldi
19:25
Isparta’da köylüyü isyan ettiren su projesi Bastonlarıyla barikatları aştılar
Isparta'da köylüyü isyan ettiren su projesi! Bastonlarıyla barikatları aştılar
19:20
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
19:12
Kremlin’den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
18:39
İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi Bakandan sert yanıt
İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi! Bakandan sert yanıt
18:27
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
18:16
Türkiye yangınlarla boğuşuyor Gelen görüntüler yürek burktu
Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu
18:09
99. Gazi Koşusu’nu jokeyliğini Ahmet Çelik’in yaptığı “Cutha“ kazandı
99. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Cutha" kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2025 12:56:52. #7.13#
SON DAKİKA: Deprem Eğitimi Almaya Geldiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.