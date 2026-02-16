Deprem Evleri Su Bastı - Son Dakika
Deprem Evleri Su Bastı

16.02.2026 12:02
Osmaniye'nin Tekeli Köyü'nde depremzedeler için yapılan evler, su baskını nedeniyle sular altında kaldı.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Tekeli Köyü'nde depremzedeler için yapılan evleri su bastı. Sami Milli, "Buraya ev yapmayın dedik, göl yeri dedik, devletimize anlatamadık bir türlü" derken, Zafer Peçen ise "Buradan köye kayıkla mı geçeceğiz? Köy ile irtibatımızı nasıl sağlayacağız?" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Tekeli Köyü'nde depremzedeler için yapılan deprem evleri, birkaç gündür şiddetli yağan yağışların ardından su altında kaldı. Depremzedeler duruma tepki gösterdi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Sami Milli şunları söyledi:

"Buraya ev yapmayın dedik, göl yeri dedik, devletimize anlatamadık bir türlü. Mezarlığımız ve bu evler sular altında, arazilerimiz komple sular altında. Buraya yaptılar; 60-70 santimetre su var, dün daha fazlaydı. Ekinlerimiz hep su altında. Arazilerimiz su altında. Eşyalarımızı mecburiyetten eski bir eve koyduk. Üç seneden beri perişanız, üç seneden beri ev yapılacak diye bekliyoruz. Getirdiler göl yerine yaptılar, o da perişan oldu; aha gözünüzün önünde, hepsi su altında. Devletimizden bir el atmasını bekliyoruz."

"Yapmamaları için uyardık"

Ali Milli de, "Her taraf sular altında. Buraya gelip araştırma yaptıklarında yapmamaları gerektiğini söyledik. Ama ısrarla burayı tercih ettiler. Şu anda gördüğünüz gibi 60-70 santimetre su var, önceki günler daha fazlaydı. Yapmamaları için uyardık, müracaatımızı da yaptık ama bir türlü kabul etmediler. Bu su daha az; Allah muhafaza yukarıdan bir de barajlardan bıraksalar 2 metreyi aşacak şekilde su geliyor buraya. Biz bunu daha önce yaşadık. Gerekenin yapılmasını istiyoruz. Lütfen bizi görün, halimiz perişan. Mağduriyetimizin görülmesini istiyoruz" dedi.

Zafer Peçen ise şunları söyledi:

"Burada hak sahibiyim. Evimi buraya, göl altına yaptılar. Biz bunu köy muhtarına da, TOKİ'ye de, AFAD'a da bildirdik. Burası dere yatağıdır, burada su baskını çok oluyor. Devletimiz zaten buranın su baskını yeri olduğunu biliyor. Tekeli Köyü'nün içine kadar giden suyu kesemiyorlar, getirdiler buraya gölün içine ev yaptılar. Oturulacak hali yok. Buradan biz kayıkla mı geçeceğiz köye? Köy ile irtibatımızı nasıl sağlayacağız? Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Devletimizden bu konuda yardım istiyoruz. Bu evlerimizin buradan kaldırılmasını istiyoruz. Üç yıldan beri bekliyoruz. Evsiziz zaten. Herkes eşyalarını bir yerlere koymuş; yağmur, çamur içinde ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu yönden de devletimizden yardım bekliyoruz. Bunların buradan kaldırılmasını istiyoruz, bizi kurtarsınlar."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
