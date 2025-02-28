Depremde 151 Kişiye Mezar Olan Palmiye Sitesi Davasında Reddi İstenen Mahkeme Başkanı: "Ret İstemlerinin Kabulünü Talep Ederim" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Depremde 151 Kişiye Mezar Olan Palmiye Sitesi Davasında Reddi İstenen Mahkeme Başkanı: "Ret İstemlerinin Kabulünü Talep Ederim"

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 151 kişinin yaşamını yitirdiği Palmiye Sitesi'nde müştekilerin "reddi hakim" talebinde bulunduğu Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, bir üst mahkemeye gönderdiği yazıda sanık Hacı Mehmet Ersoy'un tahliyesine ilişkin verdiği kararın usul ve yasaya aykırı olmadığını ileri sürdü. Mahkeme Başkanı, reddi hakim talebinin kabul edilmesini talep etti. Palmiye Sitesi'nde yakınlarını kaybedenler, ANKA'ya yaptığı değerlendirmede, "Bu süreç dava dosyasını yavaşlatmış hatta geriye götürmüş olsa da haklı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

28.02.2025 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 151 kişinin yaşamını yitirdiği Palmiye Sitesi'nde müştekilerin "reddi hakim" talebinde bulunduğu Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, bir üst mahkemeye gönderdiği yazıda, sanık Hacı Mehmet Ersoy'un tahliyesine ilişkin verdiği kararın usul ve yasaya aykırı olmadığını ileri sürdü. Mahkeme Başkanı, reddi hakim talebinin kabul edilmesini talep etti. Palmiye Sitesi'nde yakınlarını kaybedenler, ANKA'ya yaptığı değerlendirmede, "Bu süreç dava dosyasını yavaşlatmış hatta geriye götürmüş olsa da haklı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki Palmiye Sitesi'nin üç blokunun yıkılması sonucu 151 kişinin yaşamını yitirdiği 16 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhitler Ali Babaoğlu, Hacı Mehmet Ersoy ve jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy'un da babası olan müteahhit Hacı Mehmet Ersoy, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Aralık 2024'te görülen ikinci duruşmada, müteahhit Ersoy tutuklandı ancak 17 Ocak'ta "Kocama hali" nedeniyle tahliye edildi. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Ocak'ta ailelerin itirazı üzerine müteahhit Ersoy'u tutuklamak üzere yakalama kararı çıkardı. Yakalama kararına rağmen Ersoy, kayıplara karıştı.

Müştekiler reddi hakim talep etmişti

17 Şubat'ta görülen üçüncü duruşmada müştekiler ve müşteki avukatları, sanık müteahhit Hacı Mehmet Ersoy hakkında tahliye kararı veren hakimin tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulunmuştu. Mahkeme heyeti, bu talebi değerlendireceğini bildirerek, duruşmayı 12 Haziran'a ertelemişti.

"Tahliye kararı usul ve yasaya aykırı değil"

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve üyeleri, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir yazıyla sunarak, reddi hakim talebinin kabul edilmesini talep etti. Mahkeme Başkanı, yazısında sanık Hacı Mehmet Ersoy'un tahliyesine ilişkin verdiği kararın usul ve yasaya aykırı olmadığını ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Sanık Hacı Mehmet Ersoy'un tahliyesi kararının usul ve yasaya aykırı olduğu, bu kararla tarafsızlığımızın şüpheye düştüğü belirtilerek hakimin/heyetin reddi talebinde bulunulmuştur. Sanık Hacı Mehmet Ersoy hakkında verilen tahliye kararında usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı kanaatindeyim ancak çok sayıda katılan ve vekili tarafından ret isteminde bulunulduğu, bu haliyle şahsımın tarafsızlığından şüphe duyulduğu görülmekle, gelinen aşamada yargılamanın sağlıklı yürütülebilmesi adına ret istemlerinin esasına girilerek kabulünü talep ederim."

İki mahkeme üyesinin de benzer talepte bulunduğu öğrenildi.

"Haklı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz"

Palmiye Sitesi'nde yakınlarını kaybedenler, süreci ANKA Haber Ajansı'na şöyle değerlendirdi:

"Evet 81 yaşındaki, yaşına göre oldukça sağlıklı kuvvetli suç şüphesi bulunan bir 'sanığı' akıl almaz ve usulüne uygun olmayan bir 'kocama hali' raporuyla kaçma ve saklanma şüphesi yok diye tahliye eden hakimin tarafsızlığından tabii ki tüm müştekiler şüphe duydu ve gerekli taleplerimizi ilettik. ve bu sanık tam 30 gündür firari, bu da şüphelerimizde ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor. Bu süreç dava dosyasını yavaşlatmış hatta geriye götürmüş olsa da haklı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bizim tek isteğimiz gerçek ve tarafsız bir adalete ulaşabilmek. Kayıplarımızın büyüklüğüne bakarsak da adaleti sonuna kadar hak ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, İnsan Hakları, Mehmet Ersoy, Güvenlik, Mahkeme, Güncel, Deprem, Hukuk, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde 151 Kişiye Mezar Olan Palmiye Sitesi Davasında Reddi İstenen Mahkeme Başkanı: 'Ret İstemlerinin Kabulünü Talep Ederim' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:00 Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi
12:10 Para havale işlemlerinde vatandaşa ek vergi şoku Para havale işlemlerinde vatandaşa ek vergi şoku
11:53 Öcalan, PKK’nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı Öcalan, PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı
10:56 Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis
10:14 İmralı’da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay Herkesin aklında aynı soru var İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var
18:27 Öcalan’ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim’den ilk yorum Öcalan'ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk yorum
18:10 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı dünya basınında geniş yer buldu Öcalan'ın silah bırakma çağrısı dünya basınında geniş yer buldu
18:01 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı sonrası ilk tepkiler Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrası ilk tepkiler
17:55 Kanarya güle oynaya turladı Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde Kanarya güle oynaya turladı! Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde
17:53 Diyarbakır’da Öcalan’ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi Diyarbakır'da Öcalan'ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi
17:44 Öcalan’ın çağrısı okunurken, İYİ Parti genel merkezine dev afiş asıldı: Unutturmayacağız Öcalan'ın çağrısı okunurken, İYİ Parti genel merkezine dev afiş asıldı: Unutturmayacağız
17:43 Öcalan’ın çağrısı sırasında Ankara’da dikkat çeken görüntü Öcalan'ın çağrısı sırasında Ankara'da dikkat çeken görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 13:38:08. #1.13#
SON DAKİKA: Depremde 151 Kişiye Mezar Olan Palmiye Sitesi Davasında Reddi İstenen Mahkeme Başkanı: "Ret İstemlerinin Kabulünü Talep Ederim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.