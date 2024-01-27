Depremde hasar gören girişimci kadın, Kilis\'te yeni işletme açarak hayata tutunuyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'daki iş yeri ve evi hasar gören girişimci kadın, Kilis'te açtığı işletmeyle hayata tutunuyor.

Zehra Baltacı'nın Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Akbez Mahallesi'ndeki evi ve iş yeri 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı.

Bunun üzerine Baltacı, memleketi Kilis'e dönerek yaklaşık 7 ay önce iş yerini yeniden açtı.

Gelinlik sektöründe işini sürdüren Baltacı, depremin izlerini silerek yeniden hayata tutunmayı başardı.

Zehra Baltacı, AA muhabirine, depremde çok kötü günler yaşadığını, bazı yakınlarını kaybettiğini, maddi ve manevi zarar gördüğünü anlattı.

Yaklaşık 15 yıldır mağazacılıkla uğraştığını dile getiren Baltacı, "6 yıldır da gelinlik sektöründeyiz. Son birkaç yıldır eşimle birlikte çalışıyoruz. Deprem esnasında mağazamız oturduğumuz apartmanın altındaydı. Çok büyük bir mağazaydı. Depremde mağazamız ve evimizin duvarları patladı. İş yerimiz çok zarar gördü. Camlar, duvarlar patladı. O süreci anlatmak izah etmek gerçekten çok zor." dedi.

Maddi olarak çok fazla kayıpların olduğunu aktaran Baltacı, orada iş yapacak ortam bulamadığını bu nedenle memleketi Kilis'e döndüğünü kaydetti.

Baltacı, şöyle konuştu:

"Ayaklarımızın üzerinde durabilmek, hayata yeniden tutunmak için memleketim Kilis'e taşındık. Kilis depremde çok zarar görmedi. O yüzden Kilis'i tercih ettik. Geçtiğimiz mayıs ayında iş yerimizi tekrar açtık. 7-8 ay gibi bir süreç oldu ve çok şükür ayağa kalktık. Her ne kadar acı şeyler yaşıyorsak da ayağa kalkmak zorundayız. Çok şükür Rabb'im bizi ayağa kaldırdı. Yani hayata Kilis'te devam ediyoruz. 'Kader gayrete aşık' sözü çok önemli bir söz. O yüzden ne yapıyoruz? Ayağa kalkıyoruz. Hadi bir kendimize gelelim, bir şeyin ucundan tutalım, devam edelim. Kadınlar için de diyorum ki kadınlarımız her şeyi yapabilirler.Yeter ki ufacık bir gayret etsin."