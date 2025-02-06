Depremde Sorumlular Hesap Vermeli - Son Dakika
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Depremde Sorumlular Hesap Vermeli

Kahramanmaraş depremlerinin yıldönümünde eylem düzenlendi, sorumluların yargılanması istendi.

06.02.2025 21:31
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Kamera: OZAN URAL

(İSTANBUL) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde " Deprem, yangın, iş cinayeti; önlenebilir her ölüm cinayettir. Sorumlular hesap versin" sloganıyla bir araya gelen sendikalar ve meslek odaları, Beşiktaş İskelesi önünde eylem yaptı. Yitirilenlerin anıldığı eylemde, sorumluların hesap vermesi isterdi ve "Bu süreçte yaşanan felaketler gibi bundan sonra yaşanacak felaketlerin de sorumluluğu AKP iktidarındadır. Benzer felaketlerin tekrar yaşanmaması için ranta dayalı, piyasacı, kamusal denetimi ve kamu yararını hiçe sayan politikaların terk edilmesinden başka yol yoktur" denildi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), İstanbul Tabip Odası (İTO) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü nedeniyle Beşiktaş İskelesi önünde eylem yaptı.

"6 Şubat depremini unutmadık" yazılı pankart açılan açıklamada, "Afet değil, bu bir katliam", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" ve "Deprem değil, ihmal öldürür" sloganları atıldı. "Enkaz düzeni çökecek" ve "Katilleri tanıyoruz, hesap soracağız" yazılı dövizlerin de taşındığı anmada, Türkiye'de yaşanan facialarda yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aydan Adanır Usta, kurumlar adına hazırlanan ortak açıklamayı okudu.

"Hukuk sistemi de enkaz altında kaldı"

"İktidarın gereken dersleri çıkarmadığı gün gibi ortadadır" diyen Usta, özetle şunları söyledi:

"Depremde sadece insanlarımız değil, hukuk sistemi de enkaz altında kalmıştır. Dava açma maliyetlerinin yüksek olması, kamu görevlileri de dahil olmak üzere tüm sorumluların yargılanması ve uzun yargılama süreleri nedeniyle yurttaşlarımız hak arama ve hukuksal süreçleri işletmeyle ilgili ciddi güvensizlik yaşamaktadır. Hukuka olan güvensizlik, davalarının açılmasında ve hak arayışlarında sayısal olarak gözle görülebilir bir düşüşe neden olmuştur. Yıllar içerisinde akıl ve bilimi dışlayan, doğa olaylarının afete, felakete dönüşmesini sağlamıştır. Kentsel dönüşüm adı altında yürütülen süreç, rantsal dönüşüme kurban edilmeseydi ve depremin tehdidi altındaki yerleşimlerimizin dönüşümü doğru bir şekilde sağlanabilseydi yaşadığımız acıların boyutunu en aza indirebilirdik.

"Deprem gerçeği sermaye için fırsata çevrildi"

Kentleşme ve barınma politikaları kamucu bir anlayışla oluşturulsaydı evlerimiz, iş yerlerimiz, kamu binalarımız depremlerle yıkılmazdı. 'Geliyorum' diyen deprem gerçeği rant için ve aç gözlü sermayenin menfaatleri için bir fırsata çevrildi. Yaşadığımız derin acılar bizlere bir kez daha göstermiştir ki aklı, bilimi, planlamayı ve denetimi dışlayan yönetim anlayışı ülkemizin geleceğine yönelik en büyük tehdittir. Tüm bu kayıplar ve hasarlar, 6 Şubat'ın üzerinden geçen iki yıla rağmen depremzedelerin çözülmeyen sorunlar bizlere şunu göstermektedir. Bu süreçte yaşanan felaketler gibi bundan sonra yaşanacak felaketlerin de sorumluluğu AKP iktidarındadır. Benzer felaketlerin tekrar yaşanmaması için ranta dayalı, piyasacı, kamusal denetimi ve kamu yararını hiçe sayan politikaların terk edilmesinden başka yol yoktur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Depremde Sorumlular Hesap Vermeli - Son Dakika

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