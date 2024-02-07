Depremde yıkılan evin enkazından kurtarılan Aysima\'nın öğretmen talebi yerine getirildi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depreminde yıkılan evlerinin enkazından 3 gün sonra kurtarılan ve tedavisine Kayseri'de devam edilen 13 yaşındaki Aysima Deveci'nin öğretmen talebi yerine getirildi.
Depreme ailesiyle Kahramanmaraş'taki evlerinde yakalanan ve 3 gün sonra kurtarılan Aysima'nın Kayseri Şehir Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, 5 Şubat'ta hastanede ziyaret ettiği Aysima'nın, okula gidemediği için çok üzüldüğünü ve okula başlamak istediğini söylemesi üzerine harekete geçti.
Depremde babasını ve kardeşini kaybeden Aysima'nın talebi yerine getirildi. Hastane odasında kendisini ziyaret eden Türkçe ve matematik öğretmeniyle tanışan Deveci, eğitimine başladı.
"Doktor olmak istiyorum"
Aysima Deveci, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmenleriyle tanıştığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Doktor olmak istiyorum. Olmasam da babama söz vermiştim, öğretmen olacağım." dedi.
Anne Selver Deveci ise kızının okula gitmeden okuma yazmayı öğrendiğini, hep takdir belgesi aldığını söyledi.
İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse de Aysima'nın hayat, motivasyon dolu, asla vazgeçmeyen, hayata dört elle sarılan, çok da güzel gülümseyen bir öğrenci olduğunu dile getirdi. Ne gerekiyorsa yapılacağını kaydeden Karaköse, Aysima'ya Şehir Hastanesinde çok iyi bakıldığını anlattı.
Türkçe öğretmeni Ömer Başaran ise Aysima'nın eğitimine yardımcı olacağına sevindiğini, haftanın bir günü, talep olursa birden fazla günü kendisine eğitim vereceklerini belirtti.
Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Havva Talay Çalış ise Aysima'nın sağ bacağında depremden etkilendiği için fonksiyon kayıpları olduğunu söyledi.
Aysima'nın Türkçe dersini çok sevdiği, bugün de öğretmeninin geleceğini öğrenince ayağının üzerine basmaya başladığını kaydeden Çalış, "Sağ bacağı için fizik tedaviye devam ediyoruz. Sol bacağına da protez takmayı planlıyoruz. Protezi gelecek, inşallah bir ay içinde de ayağa kaldırırız." diye konuştu.
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