Depremden Sonra Yeniden Hayat

Depremde dev kayalar tahrip etmişti: Köy yeniden kuruldu yaşam başladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremde dağlardan kopan devasa kayalar nedeniyle bölge oluşan tehlikeye karşı devlet eliyle yeni köy kuruldu

Muhtar Abdurrahman Kayaalp

" Bu bir mutluluktur hayata geri dönüş oldu"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde dağlardan kopan dev kayaların tahrip ettiği köyde evler tamamlanarak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Yeni yuvalarına yerleşen yöre sakinleri 'her şey çok güzel olmuş' derken muhtar Abdurrahman Kayaalp " Bu bir mutluluktur, hayata geri dönüş oldu" ifadelerini kullandı.

Onikişubat İlçesi Avcılar Mahallesi'nde 6 Şubat depremleri sırasında dağlardan koparak yuvarlanan dev kaya kütleleri köye zarar vermişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bölgeyi detaylı bir şekilde inceleyerek, mahallede yaşayan afetzedelerin tahliyesini gerçekleştirdi. Bin 500 rakımlı dağın eteklerinde bulunan mahallenin 3 kilometre batısındaki alan yerleşim yerine dönüştürülmesi kararlaştırıldı. Daha sonra tahribatın izlerinin silinmeye çalışıldığı köyde depremzedeler için yeni konutlar yapılmaya başlandı. Geçici barınma çözümü olarak konteyner evlere yerleştirilen 90 haneli köyün sakinleri, evler tamamlandıkça yeni yuvalarına yerleştirilmeye başlandı. Şuana kadar 34 aile yeni evine geçerken, 56'sının ise bitme aşamasına geldiği ifade edildi.

Bu bir mutluluktur hayata geri dönüş oldu

Deprem sonrası köy evlerinin yapımına başlandığına değinen Muhtar Abdurrahman Kayaalp," Devletimizden Allah razı olsun. Vatandaşlarımız huzura kavuşmuş durumda. 34 evimiz teslim edildi. 56 evimizde çalışmalar sürüyor. Ev sahipleri yeni yuvalarına yerleşiyor etrafına bahçe yapıp çiçek dikiyorlar. Bu bir mutluluktur, hayata geri dönüş oldu. 6 Şubat'ta kopsak ta hayattan yeniden devamını getirebiliyoruz" dedi.

"Köylü çok rahat"

Köy sakinlerinden 81 yaşındaki Ali Rıza Yılmaz ise "Devletimize Allah zeval vermesin, evlerimizi görüyorsunuz 34 köylümüz evine yerleşti. Köylü çok rahat. Kalorifer tesisatı da var. Şikayetimiz yok çok teşekkürler" diye konuştu.

Yörenin gençlerinden Samet Çobanoğlu da "Deprem sonrası ağır hasar alan köyümüz yeni yerleşim yerine kuruldu her şey çok güzel on numara. Biz de kendi açımızdan çevre düzenlemesini yapıyoruz. Emeği geçenlere teşekkürler" ifadelerini kullandı.