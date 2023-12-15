Depremin izi bu yolda hala var

Sol şeritten giden araçlar fay hattını geçince orta şeritte kalıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası fay hattının geçtiği ve zarar verdiği karayolu dron ile görüntülendi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7,7'lik deprem 11 il ve ilçelerinde hasara neden oldu. On binlerce binanın hasar gördüğü ve vatandaşın hayatını kaybettiği depremin izleri hala görünüyor.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli mevkiinden geçen Kahramanmaraş - Gaziantep karayolu ise depremden etkilenen bölgelerden biri oldu.

Karayolunun altından geçen fay, depremler sonrası yaklaşık 7 metrelik kaydı. Karayolunda seyreden bir araç sol şeritten devam ederken fay hattının geçtiği noktada bir anda orta şeritte seyretmek zorunda kalıyor.

Karayolu, hem araç içi kamera hem de dron ile de görüntülendi.

Sürücülerin her hangi bir kazaya karışmamaları adına karayolu da trafik işaret levhaları yerleştirdi.