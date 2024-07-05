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Depremin yaralarının sarıldığı Samandağ'da köy evleri kendine hayran bırakıyor

- Mehmet Yüksel, "Burada yapılan evler villadan hiçbir farkı yok harika evler yapılıyor"

-Hasan Çelikkol, "Devletimiz büyüklüğünü gösterdi ve yapamaz dediler ama işte yapıldı"

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'ına Samandağ ilçesinde yapımına başlanan bin 167 kalıcı köy evinin inşası tüm hızıyla sürüyor. Villa tipi köy evleri, vatandaşların beğenisini topladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da, binlerce bina ve evler yerle bir oldu. Asrın felaketinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından şehrin her noktasında inşa ve ihya çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalarının devam ettiği Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde yapımı devam eden köy evleri yakın zamanda hak sahiplerine teslim edilecek.

"Burada yapılan evler villadan hiçbir farkı yok harika evler yapılıyor"

Köy evlerini villaya benzeten Mehmet Yüksel, "6 Şubat depreminden sonra büyük travmalar yaşadık. Sosyal medyada inşaları kışkırtıcı mesajlar ile tahrik etmeye başladılar. Evlerimiz yapılmadı ya da bu işin altından kalkamazlar diye çok söz söylediler ama görüyorsunuz villa tarzında evlerimiz yapılıyor ve yapılmaya devam ediyor. Allah'ın izniyle evlerimize kavuşacağız. Burada yapılan evler villadan hiçbir farkı yok harika evler yapılıyor. Allah razı olsun yapanlardan" dedi

"Devletimiz büyüklüğünü gösterdi ve yapamaz dediler ama işte yapıldı"

Evlerin yapılamayacağının sıklıkla dile getirildiği ve söylenenlerin tersine evlerin yükseldiğini belirten Hasan Çelikkol, " Devletimiz büyüklüğünü gösterdi. Yapamaz dediler ama işte yapıldı ve bitmek üzere. Evler çok yakında teslim edilecek biz yapmaya kalksak bu şekilde bir ev yapamayız muhteşem evler yapılmış" ifadelerini kullandı.