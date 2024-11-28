Depremzede Ailede Mutluluk

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Depremde bacaklarını kaybeden genç, asrın felaketi sonrası evlendiği eşiyle aylar sonra el ele tutuşup yürümenin mutluluğunu yaşıyor

Depremzede Emre Yüksek: "Evladımı kucağıma alıp dışarı çıkıp gezmek gerçekten çok güzel bir duygu oluyor"

Nur Yüksek: "Kocamla el ele tutuşup gezmek çok güzel bir duygu ve bu şekilde tam bir aile olduk"

HATAY - Hatay'da depremde 2 bacağı ampute olan ve protez bacakları sayesinde yeniden yaşama tutunan 21 yaşındaki Emre Yüksek, depremin ardından evlendiği eşinin elini tutarak kucağında evladıyla gezmenin mutluluğunu yaşıyor.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmiş, çok sayıda insan enkaz altından sağ olarak kurtarılmıştı. Depreme Defne ilçesi Elektrik Mahallesi'nde yakalanan 21 yaşındaki Emre Yüksek, enkaz altından 2 gün sonra kurtarılmıştı. Enkaz altından kurtarılma anı cep telefonuna yansıyan Yüksek, tedavi sürecinde 2 bacağını kaybetmiş ve protez bacak takılmıştı. İlk takılan protezinde sorunlar yaşayan Yüksek'in protezleri diz kapağında kayma ve kalça kemiğinde çıkık olmasına neden olmuştu. Hayırseverlerin destekleri sayesinde yeni protezine kavuşan Yüksek, 6 Şubat depremlerinin ardından tanıştığı eşiyle geçtiğimiz yıl evlenen Yüksek'in 2 ay öncede bir evladı oldu. Genç çift, el ele evlatlarıyla birlikte yürüyebilmenin mutluluğunu protez bacaklar sayesinde yaşadılar.

"Yeni protez sayesinde yaşam kalitem ilk proteze göre daha fazla arttı"

Yeni protezi sayesinde yaşam kalitesinin ilk proteze göre arttığını ifade eden genç Yüksek, "İlk protezlerde bayağı bir sıkıntı yaşadım. Diz kapağımın kaymasına sebep oldu. Diz kapağımın kayması benim için kötü bir durumdu. Çünkü kemiklerin önünde diz kapakları olmadığı zaman kemikler istediği gibi 180 derece hareket edebileceğini söyledi. Bu da benim protezi kullanmama sebep oldu. Protezi yenileme hakkımı olduğunu öğrendim. Protezi yenilemek amacıyla çıktığım yolda çoğu eş dost bana destek oldu. Yeni protezimi taktım ve rahat yürüyebiliyorum. Araçta kullanabilirim. Yeni dizüstü olan protez de direnç vardı ve öncekinde yoktu. Yeni protezimle bisiklet sürebiliyorum. Yaşam kalitem ilk proteze göre daha fazla arttı. Beni gerçekten fazla rahatlattı" dedi.

"Evladımı kucağıma alıp dışarı çıkıp gezmek gerçekten çok güzel bir duygu oluyor"

Yeni protezi sayesinde evladını kucağını alıp gezdirebildiğini söyleyen genç Yüksek, "Büyüklerin ellerinden öper, 2 aylık bir oğlum oldu. Yeni protezin kullanışlı olduğu için oğlumu kucağımda taşıyabiliyorum. İlk protezle devam etseydim oğlumu kucağıma alıp taşıyamazdım ve dışarı çıkarıp gezdiremeyecektim. Yeni protezle rahat dışarı çıkabiliyorum. Bir evladımız oldu. Evladımı kucağıma alıp dışarı çıkıp gezmek gerçekten çok bir duygu oluyor. İlk protezimde böyle değildi. Ayağa kalkmakta zorlanıyordum ve kalktığımda hemen düşüyordum. Yeni protezle rahat bir yürüyüş yapabiliyorum ve daha iyi bir hayata geçiş yaptım" şeklinde konuştu.

"Kocamla el ele tutuşup gezmek çok güzel bir duygu ve bu şekilde tam bir aile olduk"

Kocasının yeni protezleri sayesinde dışarda el ele gezebildiklerini dile getiren Nur Yüksek, "Depremden sonra 6 Ağustos'ta kocamla tanıştım. Zaman geçerken evlendik. 2 aylık yeni evladım oldu. Kocamın ilk protez takıldığında rahatça gezemiyorduk ama yeni protez takıldıktan sonra rahatça dışarıda gezebiliyoruz. Kocamla el ele tutuşup gezmek çok güzel bir duygu ve bu şekilde tam bir aile olduk" ifadelerini kullandı.