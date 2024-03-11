60 metrekarelik serada deneme amaçlı çilek eken depremzede çiftçi, mahsul almayı başardı
HATAY - Hatay'da deneme amaçlı evinin bahçesine kurduğu 60 metrekarelik serada çilek üretmeyi başaran çiftçi Abdullah Yıldırım, ilk hasadını yaptı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Hatay'da çok sayıda meyve ve sebze üretimi gerçekleşiyor. Bölgenin ılıman iklimine uygun olarak üretilen çilek, Yayladağı ilçesinde oldukça rağbet görüyor. Yayladağı ilçesi Bezge Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Yıldırım, evinin bahçesine kurduğu 60 metrakarelik serada çilek üretmeyi başardı. İlk kez bu yıl ekim yapan ve hasada başlayan Yıldırım'ın amacı yaşadı bölgede serada çilek üretimini arttırarak depremin vurduğu şehrine ekonomik anlamda katkı sağlamak.
"İlk defa üretiyoruz, sera olduğu için erken mahsul verdi"
Hasadın erken başladığını ve çilek fiyatının 200 TL civarında satıldığını ifade eden Abdullah Yıldırım, "Çilek yetiştirmek için kendime küçük bir sera kurdum. Serayı geliştirmek için de yeğenimden destek aldım. Devam ediyoruz, çilek üretmeye. Hasat maşallah, iyi. İlk defa üretiyoruz, sera olduğu için erken mahsul veriyor. Fiyatı 200 ile 250 TL'den veriyoruz. Rabbim bereket versin, güzel. Bu kadar beklemiyordum ama rabbim kısmetimizi bol verdi. Lezzeti çok güzel, doyum olmuyor" dedi.
Çileklerin doğal olarak yetiştiğine dikkat çeken Murat Sarıkaya, "Abimiz burada kendi çapında sera kurdu. Bu üretimi ilerleyen zamanlarda geliştireceğini söylüyor, yeğeniyle yapıyor. Deneme amaçlı yaptı, mahsuller güzel. Hatta erken hasat oldu. Lezzeti güzel, şeker gibi tadı. Organik üretim, bizde arada gelip yiyoruz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Depremzede çiftçi, serada çilek üretmeyi başardı - Son Dakika
Serbest piyasada doların alış fiyatı 32,0000 lira, satış fiyatı ise 32,0020 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 35,0810 lira, satış fiyatı ise 35,0830 lira olarak açıklandı. Cuma günü doların satış fiyatı 31,9620 lira, avronun satış fiyatı ise 35,0400 lira seviyesindeydi.
Erzincan'da Ramazan ayının ilk teravih namazı, vatandaşların yoğun ilgi ve iştirakiyle camilerde kılındı. Kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuk her yaştan çok sayıda vatandaş camilere akın etti. İl Müftüsü Muharrem Gül, namaz öncesi Cami-i Kebirde vaaz ederek Ramazanın önemi ve orucun faziletine değindi. Ayrıca, Ramazan boyunca Filistin halkının yanında olacaklarını ve dualarını onlar için yapacaklarını belirtti. İlk teravih namazı, salavatlar ve ilahiler eşliğinde coşkuyla eda edildi.
Kayseri Şeker 2. Amatör Küme B Grubu'nun lideri Kayseri Ömürspor, ilk 3 haftada aldığı 3 galibiyet ile liderliğini sürdürüyor. Yeni takımlardan biri olan Kayseri Ömürspor, rakiplerini mağlup ederek 9 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Takım, geleceğe umutla bakıyor.
Galler Prensesi Kate Middleton'ın fotoğrafının paylaşılmasıyla sağlık spekülasyonlarının sonlanması hedefleniyordu. Ancak fotoğrafın üzerinde oynamalar yapıldığı iddiasıyla Reuters, Associated Press, AFP ve Getty gibi ajanslar fotoğrafları sistemlerinden sildi. Kate Middleton'ın sol elindeki tutarsızlık nedeniyle fotoğrafın sahte olduğu iddiaları ortaya atıldı. Fotoğrafın gerçekliği konusunda tartışmalar devam ederken, ajanslar üzerinde oynamalar yapılmamış fotoğraflar paylaşma konusunda sıkı kurallara sahip olduğunu belirtti.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 19. haftasında oynanan maçta Hacılar Erciyesspor, deplasmanda Elazığ Aksaray Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti. Maçta Hacılar Erciyesspor'un gollerini Selahattin Enes Kılıç (1 penaltı) ve Bora Barlas (2 gol) attı.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, Edirnespor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Maçta golü Uğur Ayhan kaydetti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligin 28. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde İzmit Belediyespor'a 69-74 mağlup oldu. Maçta Claudia Cuic 25 sayıyla öne çıktı.
Hatay'da deneme amaçlı evinin bahçesine kurduğu 60 metrekarelik serada çilek üretmeyi başaran çiftçi Abdullah Yıldırım, ilk hasadını yaptı. Yayladağı ilçesinde yaşayan Yıldırım, serada çilek üretimini arttırarak depremin vurduğu şehrine ekonomik anlamda katkı sağlamayı hedefliyor. Çileklerin doğal olarak yetiştiği bahçede yapılan hasat erken başladı ve çileklerin lezzeti oldukça güzel olduğu belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?