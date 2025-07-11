Depremzede Kadın Girişimciden İhracat Atağı

Devlet desteğiyle işini geliştiren Adıyamanlı depremzede kadın girişimci, Erzurum'da ürettiği tekstil ürünlerini Asya, Ortadoğu ve Kafkasya'ya ihraç ediyor.

Adıyaman'da 2017'de bir tekstil firmasında lojistik müdür olarak işe başlayan 33 yaşındaki Perizade Saygı, buradan ayrılıp 2022'de memleketinde bir tekstil atölyesi kurdu. 15 makine çalışmaya başlayan Saygı, markasını kurup, sosyal medya aracılığıyla satışa başladı.

Daha sonra işini büyütmeye karar veren Saygı, 2023'te Erzurum'da 2 ortağı ile 4 bin metrekare alana kurduğu tekstil fabrikasıyla 50 kişiye istihdam sağlamaya başladı.

Aynı yıl Kahramanmaraş merkezli depremlerde memleketi Adıyaman'da aile ve yakınlarından 35 kişiyi kaybeden Saygı, sonraki yıl Erzurum'daki ortaklarının işten çekilmesinin ardından fabrikayı tek başına devraldı.

Bu yıl da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) iş geliştirme desteğinden faydalanan Saygı, 2 milyon 300 bin liralık 23 makine satın aldı.

Tekstil ürünlerini Asya, Ortadoğu ve Kafkasya'ya ihraç eden Saygı, ihracat ve istihdam hedefini büyüttü.

Girişimci Saygı, AA muhabirine, en çok kadın istihdam eden firma olduğu için 2024'ün kadın girişimcisi ödülünü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan aldığını söyledi.

Personel sayısını 100'e çıkardığını belirten Saygı, "SGK'dan destek alıyoruz. Devletimizden tüm destekleri görüyorum, ön ayak oluyorlar. Şu ana kadar devletten 6 milyon liraya yakın destek aldım. Mevcut ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda zaten devlet destekleriyle ilerleyip büyüyebiliyoruz. İş kurmak isteyen kadınlara ve herkese öneriyorum devlet destekleriyle ilerleme noktasında büyük aşama kaydediyoruz." dedi.

İstihdam sayısını 3 katına çıkartmak istiyor

Yurt içinin yanı sıra Asya, Ortadoğu ile Kafkasya'ya ihracat yaptığını anlatan Saygı, şöyle devam etti:

"Kadın girişimci olarak ülkemizin ve şehrimizin ekonomisine katkı sağlıyoruz. Devletimizin kıymetli destekleriyle 100 kişiye istihdam sağlıyoruz. Erzurum'dan ulusal markalara günlük 2 bin adet üretim yapıyoruz. Ortaklarım işi bırakma kararı aldıklarında ben zoru başarmak istedim ve tek başıma burayı devraldım daha da büyütüyorum. Yerel yönetim beni destekliyor. 2. OSB açılacak, yer tahsisi noktasında başvuruda bulundum. Hedefim, orada 8 bin metrekare alanı alıp sonrasında 300 kişilik istihdam düşünüyorum."

Daha çok istihdam sağlayıp ilerlemek istediğini söyleyen Saygı, "İhracat ağırlıklı gidiyorum, kendi markamla dünyada bilinen çok sayıda markaya üretim yapıyorum. Kadın ve çocuk giyim ürünleri ağırlıklı üretim yapıyoruz. Personelimin yüzde 95'i kadın, kadın olmamdan kaynaklı yürüttüğüm işten zorlansam da yürüttüğüm bu çalışmadan gurur ve mutluluk duyuyorum. Bu coğrafyada bu kadar insanı istihdam edip bu kadar kadının hayatına dokunmak benim için gurur verici. Bu yolda ilerleyip büyümeyi düşünüyorum." diye konuştu.