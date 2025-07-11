Depremzede Kadın Girişimciden İhracat Atağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Depremzede Kadın Girişimciden İhracat Atağı

Depremzede Kadın Girişimciden İhracat Atağı
11.07.2025 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyamanlı girişimci Saygı, Erzurum'daki tekstil fabrikasında kadın istihdamı ve ihracatı artırıyor.

Devlet desteğiyle işini geliştiren Adıyamanlı depremzede kadın girişimci, Erzurum'da ürettiği tekstil ürünlerini Asya, Ortadoğu ve Kafkasya'ya ihraç ediyor.

Adıyaman'da 2017'de bir tekstil firmasında lojistik müdür olarak işe başlayan 33 yaşındaki Perizade Saygı, buradan ayrılıp 2022'de memleketinde bir tekstil atölyesi kurdu. 15 makine çalışmaya başlayan Saygı, markasını kurup, sosyal medya aracılığıyla satışa başladı.

Daha sonra işini büyütmeye karar veren Saygı, 2023'te Erzurum'da 2 ortağı ile 4 bin metrekare alana kurduğu tekstil fabrikasıyla 50 kişiye istihdam sağlamaya başladı.

Aynı yıl Kahramanmaraş merkezli depremlerde memleketi Adıyaman'da aile ve yakınlarından 35 kişiyi kaybeden Saygı, sonraki yıl Erzurum'daki ortaklarının işten çekilmesinin ardından fabrikayı tek başına devraldı.

Bu yıl da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) iş geliştirme desteğinden faydalanan Saygı, 2 milyon 300 bin liralık 23 makine satın aldı.

Tekstil ürünlerini Asya, Ortadoğu ve Kafkasya'ya ihraç eden Saygı, ihracat ve istihdam hedefini büyüttü.

Girişimci Saygı, AA muhabirine, en çok kadın istihdam eden firma olduğu için 2024'ün kadın girişimcisi ödülünü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan aldığını söyledi.

Personel sayısını 100'e çıkardığını belirten Saygı, "SGK'dan destek alıyoruz. Devletimizden tüm destekleri görüyorum, ön ayak oluyorlar. Şu ana kadar devletten 6 milyon liraya yakın destek aldım. Mevcut ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda zaten devlet destekleriyle ilerleyip büyüyebiliyoruz. İş kurmak isteyen kadınlara ve herkese öneriyorum devlet destekleriyle ilerleme noktasında büyük aşama kaydediyoruz." dedi.

İstihdam sayısını 3 katına çıkartmak istiyor

Yurt içinin yanı sıra Asya, Ortadoğu ile Kafkasya'ya ihracat yaptığını anlatan Saygı, şöyle devam etti:

"Kadın girişimci olarak ülkemizin ve şehrimizin ekonomisine katkı sağlıyoruz. Devletimizin kıymetli destekleriyle 100 kişiye istihdam sağlıyoruz. Erzurum'dan ulusal markalara günlük 2 bin adet üretim yapıyoruz. Ortaklarım işi bırakma kararı aldıklarında ben zoru başarmak istedim ve tek başıma burayı devraldım daha da büyütüyorum. Yerel yönetim beni destekliyor. 2. OSB açılacak, yer tahsisi noktasında başvuruda bulundum. Hedefim, orada 8 bin metrekare alanı alıp sonrasında 300 kişilik istihdam düşünüyorum."

Daha çok istihdam sağlayıp ilerlemek istediğini söyleyen Saygı, "İhracat ağırlıklı gidiyorum, kendi markamla dünyada bilinen çok sayıda markaya üretim yapıyorum. Kadın ve çocuk giyim ürünleri ağırlıklı üretim yapıyoruz. Personelimin yüzde 95'i kadın, kadın olmamdan kaynaklı yürüttüğüm işten zorlansam da yürüttüğüm bu çalışmadan gurur ve mutluluk duyuyorum. Bu coğrafyada bu kadar insanı istihdam edip bu kadar kadının hayatına dokunmak benim için gurur verici. Bu yolda ilerleyip büyümeyi düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Adıyaman, Kafkasya, İhracat, erzurum, Ekonomi, Güncel, Deprem, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremzede Kadın Girişimciden İhracat Atağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas’ta casusluk suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı Sivas'ta casusluk suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı
Okan Buruk’tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması
Okan Buruk müjdeyi verdi: Bize transfer olmak istiyor Okan Buruk müjdeyi verdi: Bize transfer olmak istiyor
Manavgat Belediyesi’nde işler karıştı Başkanvekili kura ile belirlenebilir Manavgat Belediyesi'nde işler karıştı! Başkanvekili kura ile belirlenebilir
Bilecik’te iki ayrı noktada orman yangını Bilecik'te iki ayrı noktada orman yangını
Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor
Atina’da ünlü gazetecinin yaşadığı binada patlayıcı düzenek buldu Atina'da ünlü gazetecinin yaşadığı binada patlayıcı düzenek buldu
Napoli transferi durdurdu Osimhen transferinde sıcak saatler Napoli transferi durdurdu! Osimhen transferinde sıcak saatler
Burası Okyanus değil İstanbul’un göbeği Denize bakanlar gözlerine inanamadı Burası Okyanus değil İstanbul'un göbeği! Denize bakanlar gözlerine inanamadı
Beşiktaş Orkun Kökçü’nün transferini bitirdi İşte İstanbul’a geliş tarihi Beşiktaş Orkun Kökçü'nün transferini bitirdi! İşte İstanbul'a geliş tarihi
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi

14:13
PKK töreni için Ahmet Türk’ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
PKK töreni için Ahmet Türk'ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
13:11
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
13:03
AK Parti’den terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
12:52
PKK’nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı Bese Hozat da silahını yaktı
PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı
21:47
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
21:13
Bu nasıl otel sahibi Her soruya, “Burada öğrendim“ yanıtını verdi
Bu nasıl otel sahibi? Her soruya, "Burada öğrendim" yanıtını verdi
20:56
Böylesi görülmedi Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
Böylesi görülmedi! Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
20:48
Fenerbahçe Beko’da 3 yıllık imza
Fenerbahçe Beko'da 3 yıllık imza
20:41
Çorum’da feci kaza Otomobil ikiye bölündü, 11 kişi yaralandı
Çorum'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü, 11 kişi yaralandı
20:04
Terör örgütü PKK’nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
Terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
20:02
Joao Felix yuvaya geri dönüyor
Joao Felix yuvaya geri dönüyor
20:00
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
19:58
İsrail Savunma Bakanı’ndan İran’a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 15:46:36. #7.13#
SON DAKİKA: Depremzede Kadın Girişimciden İhracat Atağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.