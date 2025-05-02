Depremzede Muhtar: 'Villa Gibi Evler Yapıldı' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Depremzede Muhtar: 'Villa Gibi Evler Yapıldı'

Kahramanmaraş'ta depremzede muhtar, yeni köy evlerinin villa gibi olmasını beklemediklerini söyledi.

02.05.2025 22:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremzede muhtar, "Villa gibi ev yapılacağını tahmin etmemiştik"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapımına başlanan köy evleri ile ilgili Bulanık Mahalle Muhtarı İbrahim Bozlakoğlu, "Her şey mükemmel oldu, depremde evlerimiz yıkıldığında böyle iki katlı villa gibi bir ev yapılacağını hiç tahmin etmemiştik. Duygularımız anlatılır gibi değil" dedi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bulanık köyünde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen afetzedeler için inşa edilen köy evlerinin büyük bölümü tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen projede yer alan 100 adet 2 katlı betonarme köy evinin 86'sı yapıldı. Köyde başlatılan kırsal dönüşüm projesiyle hem depreme dayanıklı hem de yöresel mimariye uygun konutlar inşa edildi. Altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları da eş zamanlı olarak sürerken, kısa sürede eksiklikleri tamamlanması planlanan konutların yakın zamanda hak sahiplerine teslim edileceği belirtildi.

Yeni köy konutlarını villaya benzeten Bulanık Mahalle Muhtarı İbrahim Bozlakoğlu, "6 Şubat depremleri sonrasında hak sahipleri adına yapılan yeni konutlarımız sürüyor. Evler iki katlı olarak yapıldı manzara ve işçilik harika. Vatandaşlar çok beğeniyorlar, biz de memnunuz Allah razı olsun devletimizden gelip bize yardım etiler. Evlerimizi güzel oldu biz bu kadar çabuk yapılacağından emin değildik ama gördük. Her şey mükemmel oldu, depremde evlerimiz yıkıldığında böyle iki katlı villa gibi bir ev yapılacağını hiç tahmin etmemiştik. Duygularımız anlatılır gibi değil çok memnunuz villa gibi evimiz var. Şuanda 86 konumuz hazır durumda" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Bulanık, Deprem, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremzede Muhtar: 'Villa Gibi Evler Yapıldı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Sicilim bozulmasın“ deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu "Sicilim bozulmasın" deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu
İsrail’den Şam’a saldırı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular
Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor
Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir
Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi Çocuk katillere büyük cezalar geliyor Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi! Çocuk katillere büyük cezalar geliyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ı ziyaret eden Zeybekçi’den dikkat çeken sözler TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler
Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda İki başrol oyuncusu ayrılıyor Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda! İki başrol oyuncusu ayrılıyor
Şara, Trump’a mektup yazdı ABD’nin teklifi reddedildi Şara, Trump'a mektup yazdı! ABD'nin teklifi reddedildi
Artık kahverengi yumurta satılmayacak Artık kahverengi yumurta satılmayacak
KKTC’nin adı mı değişiyor Ersin Tatar’dan dikkat çeken sözler KKTC'nin adı mı değişiyor? Ersin Tatar'dan dikkat çeken sözler
Ekmekte cam tehlikesi alarmı ABD’de ürünler geri çağrıldı Ekmekte cam tehlikesi alarmı! ABD'de ürünler geri çağrıldı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 08:00:51. #7.12#
SON DAKİKA: Depremzede Muhtar: 'Villa Gibi Evler Yapıldı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.