Depremzede Öğrenciler 'HATAYBOT' Robot Yarışmasında Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Depremzede Öğrenciler 'HATAYBOT' Robot Yarışmasında Buluştu

Hatay'da gerçekleşen 'HATAYBOT' robot yarışmasına depremzede öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 7 kategoride 470 takım ve 1739 yarışmacı ile düzenlenen etkinlik, Hatay Valiliği'nin eğitimdeki destek çalışmalarını pekiştiriyor.

14.05.2025 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremzede öğrenciler 'HATAYBOT' robot yarışmasında yarıştı

HATAY - Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da gerçekleştirilen robot yarışmasına 7 kategoride 470 takım olmak üzere bin 739 yarışmacı başvuru yaptı.

Tarihin anakaradaki en büyük afetinin yıkıma uğrattığı Hatay'da depremin yaralarının eğitim anlamında silinmesi için Hatay Valiliği tarafından 'Eğitim Hatay'ımıza nefes oluyor' sloganıyla çalışmalara başlanmıştı. Bölgede yaşayan depremzede öğrencilerin, öğretmenlerinin ve velilerinin gelişimine ve iyi olma haline katkı sağlayacak M2 STEAM Bilim Merkezimi geçtiğimiz günlerde hizmete başlamıştı. Hatay Valiliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen çalışmalarla 14 Mayıs ve 15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 'HATAYBOT' robot yarışmasının başlangıcı yapıldı. Antakya ilçesinde bulunan merkez spor salonunda gerçekleştirilen 'HATAYBOT' yarışmasına Vali Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, il protokolü, yarışmacılar ile aileleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Depremzede öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği HATAYBOT yarışmasına 7 ayrı kategoride toplamda 470 takım ve bin 739 yarışmacı başvuru yaptı.

"7 ayrı kategoride düzenlenen yarışmamızda toplam 470 takım ve 1739 yarışmacı müracaatta bulundu"

Depremzede öğrencilerin HATAYBOT yarışmasına yoğun katılım gösterdiğini ifade eden Vali Masatlı, "Bu gün Hatay robot yarışmasının başlangıcını yapıyoruz. Depremin ilk saatlerinden itibaren bölgede olan kamu yöneticisi olarak depremin her yanına ve yönüne tanıklık ettik. Şimdi o günlerden bu zamana gelince çocuklarımızın yüzündeki tebessümü gönüllerindeki tatlı heyecanı görünce müthiş bir mutluluk içerisine girdik. Hatay robot yarışmasına geleceğimizin teknplojisini inşa etmek isteyen öğrencilerimiz büyük ilgi gösterdiler. Bu yarışmayla birlikte öğrencilerimiz hem problem çözme hem inovativ düşünme hem de takım çalışması becerilerini geliştirme imkanını da bulmuş olacaklar. Burada 7ayrı kategoride düzenlenen yarışmamızda toplam 470 takım ve 1739 yarışmacı programımıza müracaatta bulundu. Başvuru sayısı 9. Kez kurduğumuz Hatay'ımızda evlatlarımızın bilime ve teknolojiye olan ilgisini gösteriyor. Bizlere düşen görev bu çocuklarımızın hem ulusal hem de uluslararası robotik ve teknolojik yarışmalarında başarı sağlamaları için her tür imkanı seferber etmektir. Yarışmamızda ilk olması nedeniyle bunun ilk adımıdır. Öğrencisi, velisi, öğretmeni, idarecisi, esnafı ve kısacası tüm insanlarıyla bu şehri ayağa kaldırma sürecinde hep birlikteyiz ve beraber gayret sarf ediyoruz" dedi.

HATAYBOT robot yarışmasına katıldığı için heyecanlı olduğunu dile getiren yarışmacı Ayşenur Çekiç, "Burada olmaktan çok mutluyum. Çok güzel bir ortam var ve heyecanlıyım. Burada farklı kategorilerde robotlarımızı yarıştırıyoruz. Ben labirent ustası kategorisinde yarışmaktayım ve heyecanlıyım. Güzel bir duygu kazanacağız. Çok kalabalık ve iyi bir ortamdayız, heyecanlıyız" dedi.

Kaynak: İHA

Hatay Valiliği, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremzede Öğrenciler 'HATAYBOT' Robot Yarışmasında Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Almanya Kralı’ gözaltına alındı 'Almanya Kralı' gözaltına alındı
Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak
Vinicius Junior’ın satın aldığı takım şaşırttı Vinicius Junior'ın satın aldığı takım şaşırttı
İsrail’den Avrupa Hastanesi’ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı İsrail'den Avrupa Hastanesi'ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
İnanılmaz görüntüler Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı İnanılmaz görüntüler! Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı
Trump’ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti
Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış
Kulisleri sallayan iddia Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti’ye katılıyor Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

19:08
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ’’doğal gaz kokusuna baktır’’ mesajını görmemezlikten gelmiş
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
17:56
PKK’nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
17:39
Trump Katar’dan da istediğini aldı Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
17:19
İstanbul’daki zirve öncesi AB’den Putin’e yeni “yaptırım“ darbesi
İstanbul'daki zirve öncesi AB'den Putin'e yeni "yaptırım" darbesi
17:10
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
08:43
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan’dan haber var
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var
08:42
Robert De Niro, Cannes’da Donald Trump’ı sanatın düşmanı ilan etti
Robert De Niro, Cannes'da Donald Trump'ı sanatın düşmanı ilan etti
08:05
Sürecin en kritik aşaması PKK’nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
08:00
Malmö’nün yıldızı, Galatasaray formasını giydi
Malmö'nün yıldızı, Galatasaray formasını giydi
07:42
Meydanlarda ’kilo kontrolü’ başladı, ilk ölçümler İstanbul’da yapıldı
Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı
07:36
Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog
Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog
07:18
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı
07:06
Fenerbahçe’den aldığı yıldız Acun Ilıcalı’yı yarı yolda bıraktı
Fenerbahçe'den aldığı yıldız Acun Ilıcalı'yı yarı yolda bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 20:50:32. #7.12#
SON DAKİKA: Depremzede Öğrenciler 'HATAYBOT' Robot Yarışmasında Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.