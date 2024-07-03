Depremzede Tuba Erdemoğlu, adalet nöbetini sürdürdü - Son Dakika
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Depremzede Tuba Erdemoğlu, adalet nöbetini sürdürdü

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Kahramanmaraş'taki Saitbey Sitesi'nde yakınlarını kaybeden depremzede Tuba Erdemoğlu, adalet nöbetini Kahramanmaraş Adliyesi önünde sürdürdü. Erdemoğlu, denetimsizlik ve rantsal dönüşüm nedeniyle adalet istedi.

03.07.2024 11:42  Güncelleme: 11:51
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(KAHRAMANMARAŞ) - 6 Şubat depremlerinde 44 kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş'taki Saitbey Sitesi'nde yakınlarını kaybeden depremzede Tuba Erdemoğlu, adalet nöbetini bu kez Kahramanmaraş Adliyesi önünde sürdürdü. Erdemoğlu, "Bu bina, hiçbir şekilde denetlenmedi, ceza kesilmedi, yaptırım uygulanmadı, göz göre göre 44 kişinin katliamıyla sonuçlanan Saitbey Sitesi için adalet istiyoruz" dedi.

Depremde yakınlarını kaybeden Tuğba Erdemoğlu, adalet nöbetini bu kez Kahramanmaraş Adliyesi önünde sürdürdü. Erdemoğlu yaptığı açıklamada, "Saitbey Sitesi kentsel dönüşümden yapılan bir binaydı ama 3,5 katı kaçak yapıldı" dedi. 9 Temmuz'da yapılacak duruşma için destek isteyen Erdemoğlu, soruşturmaya dahil edilmeyen kamu personellerinin de soruşturmaya dahil edilmesini istedi.

"Kentsel değil, rantsal dönüşüm"

Depremzede Tuğba Erdemoğlu şunları söyledi:

"Dulkadiroğlu Belediyesi, göz yumdu, kaçak yapıya 3,5 katını çıktıktan sonra ruhsat verdi. Zemin etüt raporu onaylanmadan kazı çalışması yapıldı. Statik proje olmadan katlar çıkıldı. Bu bina, hiçbir şekilde denetlenmedi, ceza kesilmedi, yaptırım uygulanmadı. Göz göre göre 44 kişinin katliamıyla sonuçlanan Saitbey Sitesi için adalet istiyoruz. Depreme dirençli kentler, depreme dirençli konutlar diyorlar, kentsel dönüşüm projesi yapıyorlar ama kentsel dönüşümden yapılan bir bina, bir örnek 44 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşüm yapıldı. Saitbey Sitesi için adalet istiyoruz. 9 Temmuz'da görülecek olan 4. duruşmamızda desteğinizi bekliyoruz. Adalet Bakanlığı'ndan davamızla ilgili olası kastla ilgili bir yargılama bekliyoruz. İçişleri Bakanlığı'ndan hala dosyamızda soruşturmalara dahil edilmeyen kamu personellerinin bir an önce soruşturmaya dahil edilmesini bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

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