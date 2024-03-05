Depremzedeler 500 fidanı toprakla buluşturdu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında depremzede kadınlar 500 fidanı toprakla buluşturdu.
Belpınar Mahallesi'ndeki Mesthöyük bölgesinde daha önceden yanan ormanı yeniden yaşatmak amacıyla Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Kuruma bağlı birimlerde kurs gören 130 depremzede kadının katıldığı fidan dikim etkinliğinde 500 fidan toprakla buluşturuldu.
Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, "Hatıra ormanında fidanları toprakla buluşturduk. Bu hanımefendiler emekçi kadınlarımız. Burada deprem nedeniyle hayatın içinde bir şekilde desteklemek istediğimiz, eğitim ve kurslarla katkı sağlamak istediğimiz kadınlarımızdı. Biz de her zaman onların yanında destekçileriyiz." diye konuştu.
Zeynep Canpolat da, doğada olmanın çok güzel bir duygu olduğunu, vefat eden arkadaşlarının anısına fidanları toprakla buluşturduklarını anlattı.
Etkinliğe Nurdağı Kaymakamı İsmail Alsancak, Orman İşletme Müdürü Veli Topçu ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri de katılarak fidan dikimi gerçekleştirdi.
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