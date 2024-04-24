Depremzedeler Yeni Evlerine Taşınıyor - Son Dakika
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Depremzedeler Yeni Evlerine Taşınıyor

Kahramanmaraş'ta depremzede aileler, 6 Şubat depremleri sonrası yapılan deprem konutlarına yerleşmeye başladı. Depremzedeler, Kurban Bayramı'na yeni evlerinde girecekler. Deprem sonrası yeni yuvalarına kavuşan depremzede ailelerinin mutluluğu gözlerinden okunuyor. Boş konutlar ise kısa sürede hak sahiplerine teslim edilecek ve yerleştirilecek.

24.04.2024 19:30
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Depremzedeler yeni yuvalarına yerleşiyor

Hak sahipliği kura sonucunda evi çıkan depremzedeler Kurban Bayramı'na yeni evlerinde girecekler

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta depremzede aileler, asrın felaketi 6 Şubat depremleri sonrası yapımı tamamlanıp anahtar teslimleri yapılan deprem konutlarına yerleşmeye başladı. Depremzede vatandaşların bir kısmı yeni yuvasına taşınırken, bir kısmı ise eşyalarını bıraktığını ve kısa sürede taşınacağını ifade etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 6 Şubat tarihli depremlerin üzerinden 14 ay geçti. Depremler sonrası çadır ve konteyner kentlerin oluşturulması ile beraber şehirde ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma işlemleri de gerçekleştirildi.

Depremin hemen ardından kalıcı deprem konutlarının inşaatına başladı. İl geneli toplam yapılacak olan 112 bin 414 kalıcı konut ve köy evi inşaatlarından tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Deprem sonrası yeni yuvalarına kavuşan depremzede ailelerinin mutluluğu ise gözlerinden okundu. Kimi depremzede anahtar teslimi sonrası eşyaları evine yerleştirdiği görüldü.

Boş konutların ise kısa sürede hak sahiplerine teslim edilip yerleştirileceği öğrenildi.

Evinin ağır hasar alması sonucu yeni deprem konutuna yerleştiğini ifade eden Mehmet Can, "Doğukent bölgesinde oturuyordum evimiz ağır hasar aldı ve hak sahipliğinden yeni evimiz çıktı. Devletimize teşekkür ederiz. Kurban Bayramı'nı tamamen burada geçirmek istiyoruz. Biz 7 kişilik bir aileyiz yaşlı babam da var. Kalite yönünden her şey çok güzel" dedi.

Bir başka depremzede Gülten Şahin ise, "Depremde zor günler yaşattı bizlere fakat ben Ankara'ya gittim ve Eylül ayına kadar orada geçirdik. Hak sahipliğinden evimiz çıktı çok teşekkür ederim. Evimizi aldık ancak eşyaları taşımadık ileri süreçte eşyalarımızı da taşıyacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Deprem, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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