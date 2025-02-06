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Yeryüzü Doktorları Derneği, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Hatay'da konteyner kentlerdeki depremzedelere gıda desteği sağladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, depremin olduğu ilk saatlerde acil yardım çalışmalarına başlayan Yeryüzü Doktorları, Türkiye'nin dört bir yanından gönüllü sağlık çalışanları ile bölgede seferber oldu.

Depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da kurduğu sağlık istasyonlarıyla birinci basamak sağlık ve psikososyal destek hizmeti veren dernek, depremin ikinci yıl dönümünde de sahadaydı.

Hatay'a giden Yeryüzü Doktorları, konteyner kentlerde yaşayan depremzedeleri ziyaret ederek, hem afetin bıraktığı etkileri azaltmak hem de Ramazan ayı öncesi temel ihtiyaçları karşılayabilmek için bölgedeki konteyner kentlerde gıda desteği sağladı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Yahyahan Güney, "Depremin ilk gününden beri özellikle sağlık alanı başta olmak üzere birçok ihtiyacı karşılamak için çalıştık. Özellikle depremzedelerimize ilk acil müdahaleleri gerçekleştirdik, çok acil ameliyatlar yapmak zorunda kaldık. İki yıl önceye dönüp baktığımızda ülkece ne kadar büyük bir seferberliğin içine girdiğimizi net bir şekilde görebiliyoruz. Birlik ve beraberlik duygumuz bizi çok güçlü kıldı. Allah ülkemize bir daha böyle bir acı yaşatmasın." ifadelerini kullandı.