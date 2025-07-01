Depremzedelere verilen "Yerinde Dönüşüm" desteğinde başvuru süreci tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Depremzedelere verilen "Yerinde Dönüşüm" desteğinde başvuru süreci tamamlandı

01.07.2025 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen 18 ilde hayata geçirilen "Yerinde Dönüşüm" desteğinde başvuru süreci tamamlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen 18 ilde hayata geçirilen "Yerinde Dönüşüm" desteğinde başvuru süreci tamamlandı.

Uygulamanın sona erdiğine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen program kapsamında, depremzedelere kendi arsalarında konut ve iş yeri inşa etmeleri için hibe ve faizsiz kredi desteği sağlandı.

Bu kapsamda depremden etkilenen afetzedelere, kendi evlerini dönüştürebilmeleri için 750 bin lira hibe ve 750 bin lira faizsiz kredi imkanı sunuldu.

İmar planı revizyonu, uygulama süreci veya rezerv yapı alanı sınır güncellemeleri gibi teknik nedenlerle yapı ruhsatı alınamayan parseller için bu süre 31 Ağustos olarak belirlendi.

Öte yandan 2023 yılının temmuz ayında kamuoyuna duyurulan proje kapsamında 267 bin 700 aktif başvuru alındı.

Bugüne kadar koşulları sağlayan 66 bin 197 adet bağımsız bölüm için yapı ruhsatı/inşaat izni düzenlendi. Başvuruların değerlendirilmesiyle birlikte bu sayının artması bekleniyor. Proje kapsamında şimdiye kadar 40,2 milyar lira kaynak aktarıldı.

Deprem bölgesinde konutlar teslim ediliyor

Asrın felaketinin ardından hak sahipliği belirlenen vatandaşlar için 11 ilde inşa seferberliği sürüyor. Bugüne kadar 206 bin 97'si konut, 4 bin 838'i iş yeri ve 39 bin 701'i köy evi olmak üzere toplam 250 bin 636 bağımsız bölüm teslim edildi.

Yıl sonuna kadar 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri, 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Afet Bölgesi, Afet Bölgesi, Güncel, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremzedelere verilen 'Yerinde Dönüşüm' desteğinde başvuru süreci tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Emniyeti’nden organize suç örgütüne 4 ilde operasyon: 14 tutuklu İstanbul Emniyeti'nden organize suç örgütüne 4 ilde operasyon: 14 tutuklu
2026 NATO zirvesi temmuz ayında Ankara’da yapılacak 2026 NATO zirvesi temmuz ayında Ankara'da yapılacak
Süper Lig devlerine müjde Bu yıldızlar an itibariyle bedava Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava
Otomobil, park halindeki tıra çarptı: Baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti Otomobil, park halindeki tıra çarptı: Baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti
Hatay’da orman yangını 1800 kişi tahliye edildi, 60 ev zarar gördü Hatay'da orman yangını! 1800 kişi tahliye edildi, 60 ev zarar gördü
Yılmaz Erdoğan’ın Futbol Sahası Açılışına Ünlü Katılım Yılmaz Erdoğan'ın Futbol Sahası Açılışına Ünlü Katılım
BBP’den Perinçek’in açıklamalarına yanıt: İftirayla partimizin ismi ilişkilendiriliyor BBP'den Perinçek'in açıklamalarına yanıt: İftirayla partimizin ismi ilişkilendiriliyor
Orta yol bulundu Immobile Beşiktaş’a veda ediyor Orta yol bulundu! Immobile Beşiktaş'a veda ediyor
Bodrum’da iki şahıs sigara için kasiyeri bıçakladı Bodrum'da iki şahıs sigara için kasiyeri bıçakladı
Leroy Sane’den sonra Galatasaray’a bir yıldız daha Tottenham ile görüşmeler başladı Leroy Sane'den sonra Galatasaray'a bir yıldız daha! Tottenham ile görüşmeler başladı
Fenerbahçe’de Levent Mercan’a Süper Lig’den iki sürpriz talip Fenerbahçe'de Levent Mercan'a Süper Lig'den iki sürpriz talip

16:33
3.5 milyon sürücüyü bekleyen tehlike Trafiğe çıkamayacaklar
3.5 milyon sürücüyü bekleyen tehlike! Trafiğe çıkamayacaklar
16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Leman’ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
15:56
Özel ve Yavaş, Leman’ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
14:29
Muhammed Yakut’un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı İşte son sözleri
Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleri
12:42
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
22:59
Tepkilerin odağındaki Leman dergisi çalışanlarına ters kelepçe
Tepkilerin odağındaki Leman dergisi çalışanlarına ters kelepçe
22:46
Ligde final oynayan Beşiktaş Fibabanka’da 6 ayrılık birden
Ligde final oynayan Beşiktaş Fibabanka'da 6 ayrılık birden
22:32
Ertuğrul Doğan transferdeki pürüzü isim vererek açıkladı: Biz anlaşmıştık
Ertuğrul Doğan transferdeki pürüzü isim vererek açıkladı: Biz anlaşmıştık
22:31
Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor
Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor
22:12
Trump, ABD’den pirinç almayan Japonya’yı tarife uygulamakla tehdit etti
Trump, ABD'den pirinç almayan Japonya'yı tarife uygulamakla tehdit etti
22:08
Yetiştiği kulübün profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı
Yetiştiği kulübün profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı
21:55
Flaş iddia Jhon Duran Fenerbahçe için bu gece İstanbul’a geliyor
Flaş iddia! Jhon Duran Fenerbahçe için bu gece İstanbul'a geliyor
21:53
Leman dergisine saldırı Binayı taşlayıp içeri girmeye çalıştılar
Leman dergisine saldırı! Binayı taşlayıp içeri girmeye çalıştılar
21:35
Beyaz Saray, Trump’ın Suriye’ye yaptırımları kaldıracağını açıkladı
Beyaz Saray, Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 17:22:37. #7.12#
SON DAKİKA: Depremzedelere verilen "Yerinde Dönüşüm" desteğinde başvuru süreci tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.