Depremzedelerle İlgili Güncel Bilgiler - Son Dakika
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Depremzedelerle İlgili Güncel Bilgiler

Bakanlık, depremzede 1912 çocuktan ailelerine ulaşan 1879'unun durumunu açıkladı.

06.02.2025 15:17
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Afet Yönetim Çocuk Modülü'nde kayıt altına alınan 1912 depremzede çocuktan 6'sının aile odaklı hizmetlerden faydalandırıldığı, 9'unun bakım ve koruma altına alındığı, 17'sinin tedavi sürecinde vefat ettiği ve 1'inin de reşit olarak kuruluştan ayrıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, deprem bölgesinde enkaz altından çıkarılan, yakınlarına ulaşılamayan, kimliksiz ve/veya kendini ifade edemeyen çocuklar ile vefat ettiği tespit edilenlere ilişkin güncel bilgilerin, deprem sürecinde kamuoyuyla şeffaf ve düzenli şekilde paylaşıldığı belirtildi.

Yakınlarına ulaşılamayan, kimliksiz ve/veya kendini ifade edemeyen çocukların hastanelerde tedavisinin devam ettiği ve sürecin yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, tedavisi tamamlanan çocukların Bakanlığın çocuk bakım kuruluşlarında koruma ve bakım altına alındığı kaydedildi.

Kuruluşlara alınan çocukların öncelikle ailesine ya da yakınlarına ulaşılmasına yönelik çalışmaların titizlikle yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koruma ihtiyacı içinde olan çocuklarımız 5395 sayılı Kanun gereğince Bakanlığımız tarafından yürütülen korunma ve bakım hizmetlerinden faydalandırılmıştır. Afet nedeniyle ailesinden ayrı düşmüş/refakatçisi olmayan 1912 çocuğumuz Bakanlığımızın Afet Yönetim Çocuk Modülü'nde kayıt altına alınmıştır. Yapılan kimlik kontrolü, kimliklendirme ve rehberlik, danışmanlık hizmetleri sonucunda 1879 çocuğumuz ailesine veya aile yakınlarına teslim edilmiştir. 6 çocuğumuz aile odaklı hizmetlerden faydalandırılmıştır. Hastanelerde tedavisi devam eden çocuğumuz bulunmamaktadır. 9 çocuğumuz Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altındadır. Kayıtlarımızda bulunan 17 çocuğumuz tedavi sürecinde vefat etmiştir. 1 çocuğumuz reşit olarak kuruluştan ayrılmıştır. Kayıtlarımızda kimliği belli olmayan çocuk bulunmamaktadır."

19 bin 262 personel yardıma koştu

Açıklamada, Bakanlık ekiplerinin depremin ilk anından itibaren sahada olduğu, bireysel görüşmelerle ihtiyaçları belirleyerek, vatandaşlara destek sunduğu vurgulandı.

Ekiplerin, hastanelerde, çadır kentlerde ve barınma alanlarında depremzedelere ve yakınlarına psikolojik ilk yardım sağladığı belirtilen açıklamada, "19 bin 262 personelimiz ile 5 milyon 4 bin 416 kişiye ulaştık." bilgisi verildi.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Deprem, Güncel, Sağlık, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

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