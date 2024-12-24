Konya'nın Derebucak ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı.
Çamlık Mahallesi'nde 3 keçinin sarp kayalıklarda mahsur kaldığı bilgisi üzerine İHH Arama Kurtarma Konya ve Beyşehir ekibi çalışma başlattı.
Ekipler, iple indiği bölgeden keçileri kurtararak sahibine teslim etti.
Keçi sahibi, ekiplere teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Derebucak'ta Mahsur Keçiler Kurtarıldı - Son Dakika
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