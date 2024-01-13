 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Derecik'te kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

Derecik'te kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkili olan kar ve tipi, sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolunda kayganlaşan yol nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluklar yaşadı. Zincir takan bazı sürücüler yola devam edebilirken, mahsur kalan araçlar diğer sürücülerin yardımıyla yola devam etti.

Derecik\'te kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı
13.01.2024 - 21:48,
Abone Ol

Derecik'te kar ve tipiden dolayı sürücülere zor anlar yaşadı

HAKKARİ - Hakkari'min Derecik ilçesinde kar ve tipiden dolayı sürücülere zor anlar yaşadı.

Hakkari-Derecik karayolunun Canlıkaya Geçidi'nde etkili olan kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşadı. Tipiye hazırlıksız yakalanan sürücüler kayganlaşan yolda ilerlemekte zorluklar yaşadı. Bazı sürücüler zincir taktıktan sonra yola devam edebildi. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan bazı araçlar diğer sürücülerin desteğiyle yola devam etti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Hakkari, Derecik, Hava Durumu, Trafik, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Derecik'te kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika


21:39
Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi
21:11
Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi
20:53
Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi
20:38
Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olmak isteyen protestoculara polisten sert müdahale Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olmak isteyen protestoculara polisten sert müdahale
20:36
Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor
19:26
Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince 'Bunları sil' dedi Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
18:29
Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:23
Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama

Son Dakika
21:39 Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi
21:11 Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi
20:53 Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi
20:38 Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olmak isteyen protestoculara polisten sert müdahale
20:36 Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor
19:26 Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
18:29 Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:23 Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama
18:08 İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 21:53:04. #1.13#
SON DAKİKA: Derecik'te kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement