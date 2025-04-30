Dereköy\'de 7 Metre Çapında Obruk Oluştu

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Dereköy'de 7 metre çapında, derinliği yaklaşık 8 metreyi bulan obruk meydana geldi.

Köyde Hüsamettin Büyükpınar'a ait yulaf ekili tarlada obruk oluştuğunu gören köy muhtarı Necati Gökkaya, durumu ilgili birimlere iletti.

İhbar üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, obruk çevresinde inceleme yaptı.

Gökkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarlada iki gün önce oluşan obruğu babasının gördüğünü ve kendisine haber verdiğini söyledi.

Durumu ilgili kurumlara haber verdiğini belirten Gökkaya, "8 metre derinliğinde, 7 metre çapında bir obruk. 20 yıl önce de aynı bölgede ufak bir çöküntü meydana gelmişti. 20 yıl sonra daha derin halde tekrar oluştu. Yetkililer altta kireç taşı olduğunu ve bu nedenle çöküntünün meydana gelmiş olabileceğini söylediler." diye konuştu.

Gökkaya, obruğun dibinde su olduğunu, bunun yanından geçen dereden ya da zemin suyundan kaynaklı olabileceğini belirtti.