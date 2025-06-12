Derik'te Sulama Kanalında Genç Kayboldu

Mardin'in Derik ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan genç için arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı kırsal Kovalı Mahallesi civarında sulama kanalına giren Suriye uyruklu Muaffak Mahmut (22), bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Mahmut'u arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgeye gelerek bilgi aldı.