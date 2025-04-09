Derik'te Zeytin Dal Kanseriyle Mücadele - Son Dakika
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Derik'te Zeytin Dal Kanseriyle Mücadele

Mardin'in Derik ilçesinde zeytin ağaçları, zeytin dal kanserine karşı ilaçlanıyor.

09.04.2025 15:16
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Mardin'in Derik ilçesinde zeytin ağaçları zeytin dal kanseri tehdidine karşı ilaçlanıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Derik ilçesinde zeytin dal kanserine karşı yoğun bir mücadele başlattı.

Zeytin üretiminin merkezi konumundaki ilçede, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yapılan ilaçlama çalışmaları hem havadan hem de karadan büyük bir titizlikle yürütülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kudbettin Yavuz, ilçede zeytin dal kanseriyle mücadele kapsamında ciddi bir çalışma yürüttüklerini belirterek, bu konuda uzman mühendis personeli İzmir Zeytin Araştırma Enstitüsü'ne eğitime gönderdiklerini bildirdi.

Eğitimin ardından çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendiğini kaydeden Yavuz, şu anda sahada aktif olarak ilaçlama yapıldığını kaydetti.

Derik ilçesinde 30 dönüm arazisinde yaklaşık 500 zeytin ağacı bulunan üretici Ömer Ateş de zeytinciliğin bölgede bir ata mesleği olduğunu ifade etti.

Atalarından kalma zeytinliklerinin bulunduğunu ve ağaçlarının yaklaşık 60 yıllık olduğunu ifade eden Ateş, şunları aktardı:

"Mardin zeytini, özellikle de Halhal çeşidimiz, 2020 yılında Londra Zeytin Yarışmasında altın ödül alarak kalitesini dünyaya kanıtladı. Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Tuncay Akkoyun'un destekleriyle Büyükşehir Belediyemiz tarafından zeytin dal kanserine karşı büyük bir mücadele başlatıldı. Dronlarla havadan, işçiler ve traktörlerle karadan yoğun bir çalışma var. Emeği geçen herkese minnettarız."

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Kaynak: AA

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