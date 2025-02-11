Derince'de Bıçaklı Kavga Davası - Son Dakika
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Derince'de Bıçaklı Kavga Davası

Cumhuriyet savcısı, Derince'deki bıçaklı kavgada 3 sanığa 12-18 yıl hapis cezası istedi.

11.02.2025 17:19
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde, bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık C.K, tutuksuz sanıklar Ç.B. ve A.E, maktul Cafer Karaman'ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Söz verilen maktulün eşi Emine Karaman ve oğlu Nurettin Karaman, Cafer Karaman'ın öldürülmek amacıyla darbedildiğini iddia ederek sanıklardan şikayetçi oldu.

Emine Karaman'ın avukatı, Adlı Tıp raporunda maktulün kafasında ve yüzünde kırıklar olduğunu belirterek, "Geçmiş celse mahkemede sunduğumuz görüntülerde yüzünde muşta izleri vardır. Sanıkların kasten öldürme suçundan yargılanmasını istiyoruz." dedi.

Nurettin Karaman'ın avukatı ise dosyadaki delillere göre sanıkların eylemi iştirak halinde gerçekleştirdiğini söyleyerek, ayrı ayrı cezalandırılmalarını ve tutuksuz sanıkların da tutuklanmasını talep etti.

Sanık C.K. geçmiş savunmalarını tekrar edip, maktulü öldürme kastının olmadığını savunarak tahliyesini istedi.

Diğer sanıklar ve avukatları da suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçunu işledikleri gerekçesiyle sanıklar C.K, Ç.B. ve A.E'nin 12 yıldan 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı, eylemin "haksız tahrik" altında işlendiği gerekçesiyle C.K. ve Ç.B'nin 9 yıldan 13 yıl 6 aya kadar, A.E'nin ise olay sırasında 18 yaşından küçük olması nedeniyle indirim uygulanarak 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarına esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Derince ilçesinde 16 Ocak 2024'te Harikalar Sahili'nde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Cafer Karaman, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Karaman'ın ölümünün ardından gözaltına alınan C.K, Ç.B. ve yaşı 18'den küçük olan A.E. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Derince'de Bıçaklı Kavga Davası - Son Dakika

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