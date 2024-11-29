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Dernek Yöneticileri Gözaltında

Yaşama Tutunan Patiler Derneği'nde toplanan yardımlar amacı dışında kullanıldı, 9 kişi gözaltına alındı.

29.11.2024 10:47
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Yaşama Tutunan Patiler Derneği" adına toplanan yardımları amacı dışında kullandıkları iddiasıyla aralarında dernek başkanı Buket Özgünlü'nün de olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, "Yaşama Tutunan Patiler Derneği" adı altında toplanan yardımları uhdelerine geçirerek mal edinmek suretiyle haksız kazanç sağladıkları öne sürülen aralarında dernek yöneticilerinin de olduğu 18 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, toplanan deliller ve Sayıştay uzman denetçilerinden alınan bilirkişi raporunda yaklaşık 20 milyon lira zarara neden oldukları belirtilen 9 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra hukuki durumlarının değerlendirileceği bildirildi.

Şüphelilerin ikametleri, dernek merkezi ve derneğin ilgili birimlerinde arama ve el koyma işlemlerine devam ettiği belirtilen açıklamada, bu süreçte derneğin barınağında bulunan hayvanların bakımlarının yapılması ve ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon sağlandığı kaydedildi.

Gözaltına alınanlar arasında Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nün de olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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