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Dernek Yöneticilerine Gözaltı

Dernek Yöneticilerine Gözaltı

'Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne bağışlanan yardımları kötüye kullanan 9 kişi gözaltına alındı.

29.11.2024 14:11
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(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yaşama Tutunan Patiler Derneği" adına toplanan yardımları amacı dışında kullandıkları iddiasıyla 9 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

"Yaşama Tutunan Patiler Derneğ" için toplanan yardımları amacı dışında kullandıkları iddiasıyla Dernek Başkanı Buket Özgünlü ve sekiz şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 'Yaşama Tutunan Patiler Derneği' adı altında toplanan yardımları uhdelerine geçirerek mal edinmek suretiyle haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen dernek yöneticileri ve ilgili diğer kişilerden oluşan toplam (18) şüpheli hakkında işlem yapılmış, toplanan deliller ve Sayıştay uzman denetçilerinden alınan bilirkişi raporuna istinaden yaklaşık 20.000.000 TL zarara neden oldukları değerlendirilen 9 şüpheli hakkında 29 Kasım 2024 tarihinden itibaren eşzamanlı olarak gözaltı talimatı verilmiştir. Diğer (9) şüphelinin ise ifadeleri alındıktan sonra hukuki durumları değerlendirilecektir.

Şüphelilerin ikametleri, dernek merkezi ve derneğin ilgili birimlerinde arama ve elkoyma işlemleri devam etmektedir. Bu süreçte derneğin barınağında bulunan hayvanların bakımlarının yapılması ve ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon sağlanmıştır. Şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik çalışmalara, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir. Soruşturma ve delil toplama işlemleri titizlikle yürütülmektedir."

Kaynak: ANKA

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