Dervişoğlu 9 Günde 16 İli Ziyaret Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dervişoğlu 9 Günde 16 İli Ziyaret Edecek

Geniş Video İzle

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 10 Aralık'ta başlayacak 9 günlük ziyarete çıkıyor.

30.11.2024 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Halil Yatar

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 9 günde 16 il ziyareti yaparak hem vatandaşlarla hem de parti teşkilatı ile bir araya gelecek. Dervişoğlu'nun 10 Aralık'ta başlayacak ziyaret programında ilk adresi Hatay ve Kahramanmaraş olacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, geçtiğimiz hafta partisinin grup konuşmasında deprem bölgesinden başlayarak il ve ilçe ziyaretlerine başlayacağını duyurmuştu. Dervişoğlu'nun programı netleşmeye başladı. 9 günde 16 il ziyaretinde bulunacak Dervişoğlu, 10 Aralık'ta Hatay ve Kahramanmaraş'ta; 11 Aralık'ta ise Adıyaman ve Malatya'da vatandaşlarla bir araya gelecek.

Ordu'da yeni il teşkilat binasını açacak

Deprem bölgesindeki temaslarının ardından Karadeniz, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinde ziyaretlerine devam edecek olan Dervişoğlu, il ve ilçe teşkilatları ile bir araya gelecek. Dervişoğlu, Karadeniz bölgesine yönelik ziyareti sırasında Ordu'da yeni il teşkilat binasının açılışını yapacak.

Dervişoğlu 9 Günde 16 İli Ziyaret Edecek
Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, İYİ Parti, Politika, Güncel, Aralık, Yaşam, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dervişoğlu 9 Günde 16 İli Ziyaret Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
07:36 Vedat Milor’dan izinsiz fotoğrafını çeken restoran sahibine fırça Vedat Milor'dan izinsiz fotoğrafını çeken restoran sahibine fırça
07:18 Suriye’de harita değişiyor, Rusya ’’Esed nerede’’ sorusuna yanıt vermedi Suriye'de harita değişiyor, Rusya ''Esed nerede?'' sorusuna yanıt vermedi
02:46 Gürcistan’da Hükümet Karşıtı Gösteriler Gürcistan'da Hükümet Karşıtı Gösteriler
23:40 Halep düştü Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi Halep düştü! Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi
12:58 Turhan Çömez sürgün yıllarını Haberler.com’a anlattı: Hapishaneye girseydim canlı çıkamazdım Turhan Çömez sürgün yıllarını Haberler.com'a anlattı: Hapishaneye girseydim canlı çıkamazdım
12:54 Yenidoğan çetesinin elebaşı Fırat Sarı’nın mal varlıklarına tedbir konuldu Yenidoğan çetesinin elebaşı Fırat Sarı'nın mal varlıklarına tedbir konuldu
12:42 İstanbul’da metrelerce uzayan şahane cuma kuyruğu, meydana kadar taştı İstanbul'da metrelerce uzayan şahane cuma kuyruğu, meydana kadar taştı
12:26 Tahran-İstanbul uçağında büyük panik ’’Allahu Ekber’’ diye bağırıp çıkış kapısına yöneldi Tahran-İstanbul uçağında büyük panik! ''Allahu Ekber'' diye bağırıp çıkış kapısına yöneldi
12:19 Görüntüyü izleyenler mest oluyor: Cennetlik adam işte Görüntüyü izleyenler mest oluyor: Cennetlik adam işte
12:18 Kış lastiği değişikliği yapmak için son 1 gün kaldı Kış lastiği değişikliği yapmak için son 1 gün kaldı
12:15 Sevgilisine şiddet uygulayan şahıs tekme tokat dayak yedi: O anlar kameralara böyle yansıdı Sevgilisine şiddet uygulayan şahıs tekme tokat dayak yedi: O anlar kameralara böyle yansıdı
12:02 Bu ne vurdumduymazlık: Takım sahada puan kovalarken mışıl mışıl uyuyan biri var Bu ne vurdumduymazlık: Takım sahada puan kovalarken mışıl mışıl uyuyan biri var
11:58 Diri fay yok ama deprem var: Deprem haritasının güncellenmesi gerekiyor Diri fay yok ama deprem var: Deprem haritasının güncellenmesi gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 10:03:34. #1.13#
SON DAKİKA: Dervişoğlu 9 Günde 16 İli Ziyaret Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.