Dervişoğlu, İmamoğlu ve Özdağ'ı Cezaevinde Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dervişoğlu, İmamoğlu ve Özdağ'ı Cezaevinde Ziyaret Etti

Dervişoğlu, İmamoğlu ve Özdağ\'ı Cezaevinde Ziyaret Etti
09.06.2025 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, İmamoğlu ve Özdağ'ı ziyaret ederek haksız tutuklamalar hakkında konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Ali Sukas'ı tutuklu bulundukları cezaevinde ziyaret etti.

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaklaşık 3,5 saat süren ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Dervişoğlu, ziyaretinde İmamoğlu, Özdağ ve gençlik yıllarından arkadaşı olan Sukas ile görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Dervişoğlu, Özdağ'ın 11 Haziran'da duruşmasının olacağını belirterek, "Dilerim ve umarım ki o gün özgürlüğüne kavuşacağı gün olur. Kendisinin de beklentisi aslına bakarsanız bu yöndedir. Tahliye olduktan sonra da Sayın Özdağ ile inşallah yeniden Türkiye'nin meseleleriyle ilgili görüşebilme imkanı bulacağız." dedi.

İmamoğlu'nun iddianamesinin henüz hazırlanmadığını ve dalgalar halinde devam bir soruşturma süreci bulunduğunu kaydeden Dervişoğlu, süreçte birtakım haksız tutuklamaların olduğunu savundu.

Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun kaçma şüphesiyle tutuklandığını ifade ederek, kaçma şüphesi üzerine inşa edilmiş tutuklama sürecinin makul görülebilecek bir durum olmadığını söyledi.

Tutuklamanın bir tedbir olduğunu, en zor şartta, en son alınacak bir kararın insanı özgürlüğünden mahrum bırakmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını dile getiren Dervişoğlu, "Dolayısıyla bütün bunlar, bu ızdırap dolu süreçler yaşanmadan da soruşturma, kovuşturma, yargılama yapılabilir. Bunlara mani bir durum yok. Yani hukuk sistemimiz buna elverişli." ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın hayatının her dönemine kefil olduğunu anlatarak, "Ali Sukas gibi birisinin bugün işte o basın organlarında gördüğümüz suçlamalara muhatap bulunmuş olması, ne Ali Sukas'ın ne benim kabul edebileceğim bir durum değildir." dedi.

Açıklamasının ardından partililerle görüşen Dervişoğlu, daha sonra cezaevinden ayrıldı.

Kaynak: AA

Ekrem İmamoğlu, Ümit Özdağ, İYİ Parti, istanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dervişoğlu, İmamoğlu ve Özdağ'ı Cezaevinde Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
100 yıllık bayram geleneği: Deve kostümü ile kapı kapı dolaşıp para topluyorlar 100 yıllık bayram geleneği: Deve kostümü ile kapı kapı dolaşıp para topluyorlar
Edin Dzeko geri dönüş yolunda İşte görüştüğü takım Edin Dzeko geri dönüş yolunda! İşte görüştüğü takım
Galatasaray Osimhen’in alternatifini buldu Yine bir dünya yıldızı Galatasaray Osimhen'in alternatifini buldu! Yine bir dünya yıldızı
Diyarbakır’daki yangın faciası soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklandı Diyarbakır'daki yangın faciası soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı
Jude Bellingham’ın kardeşi Jobe Bellingham’dan tarihe geçen transfer Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe Bellingham'dan tarihe geçen transfer
Beşiktaş’ın eski yıldızı N’Koudou Süper Lig’e geri dönebilir Beşiktaş'ın eski yıldızı N'Koudou Süper Lig'e geri dönebilir
Denizli’de tarlada çalışan aileye yıldırım isabet etti Denizli'de tarlada çalışan aileye yıldırım isabet etti
5 saat 29 dakikalık tarihi final Fransa Açık’ta zafer Alcaraz’ın 5 saat 29 dakikalık tarihi final! Fransa Açık'ta zafer Alcaraz'ın
Semih Kılıçsoy’un harika golü Ümit Milli Takım’a galibiyeti getirdi Semih Kılıçsoy'un harika golü Ümit Milli Takım'a galibiyeti getirdi
İsrail, Hamas’ın Gazze lideri Muhammed Sinvar’ın cansız bedenini bulduğunu iddia etti İsrail, Hamas'ın Gazze lideri Muhammed Sinvar'ın cansız bedenini bulduğunu iddia etti
ABD’de çatışmalar şiddetlendi, Trump’ın emriyle asker sokağa indi ABD'de çatışmalar şiddetlendi, Trump'ın emriyle asker sokağa indi

18:14
Özgür Özel’den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim
Özgür Özel'den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim
18:07
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın
17:54
Ferdi Zeyrek’in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı
Ferdi Zeyrek'in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı
17:37
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
00:48
Gazze’ye yardım götüren gemideki Şuayb Ordu’dan mesaj: Türk olduğum için beni günah keçisi seçebilir
Gazze'ye yardım götüren gemideki Şuayb Ordu'dan mesaj: Türk olduğum için beni günah keçisi seçebilir
23:59
Bursa’da dere kenarında erkek cesedi bulundu
Bursa'da dere kenarında erkek cesedi bulundu
23:54
Kayserispor’da Jakirovic dönemi sona erdi
Kayserispor'da Jakirovic dönemi sona erdi
23:04
Ergin Ataman’ın Panathinaikos’u olaylı seriyi kaybetti Şampiyon Olympiakos
Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u olaylı seriyi kaybetti! Şampiyon Olympiakos
22:52
ABD’de en az 16 kişiyi taşıyan uçak yere çakıldı
ABD'de en az 16 kişiyi taşıyan uçak yere çakıldı
22:49
Dev finale Ali Koç damgası Binlerce kişi önünde o pankartı açtı
Dev finale Ali Koç damgası! Binlerce kişi önünde o pankartı açtı
22:43
Tatilciler dönüşe geçti, 43 ili birbirine bağlayan kavşakta trafik kilitlendi
Tatilciler dönüşe geçti, 43 ili birbirine bağlayan kavşakta trafik kilitlendi
22:40
Beşiktaş Fibabanka’dan Anadolu Efes’e 27 sayılık dev fark
Beşiktaş Fibabanka'dan Anadolu Efes'e 27 sayılık dev fark
22:28
Gazze’ye yardım etmek için yola çıkan Brezilyalı aktivistten çağrı: Lütfen ayağa kalkın
Gazze'ye yardım etmek için yola çıkan Brezilyalı aktivistten çağrı: Lütfen ayağa kalkın
22:20
ABD’de çatışmalar şiddetlendi, Trump’ın emriyle asker sokağa indi
ABD'de çatışmalar şiddetlendi, Trump'ın emriyle asker sokağa indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2025 18:36:06. #7.13#
SON DAKİKA: Dervişoğlu, İmamoğlu ve Özdağ'ı Cezaevinde Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.