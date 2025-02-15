Dervişoğlu Kayseri'de Esnafla Buluştu

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(KAYSERİ) - Kayseri'de temaslarını sürdüren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Esnafı dolaştım, elbette ki sıkıntılarından bahsediyorlar ama umutlarını kaybetmemişler. Ben ülkenin kaynak ve imkanlarının başta insan kaynağı olmak üzere, yatırım gücü olmak üzere imkan ve kaynaklarının, Türkiye'ye hamle yaptırabilecek bir kudretli olduğunu biliyor ve görüyorum. Doğru adımları atarız, doğru kararları alırız siyasette buna uyar ama arzulanan aranan şey adalettir ve güvendir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki heyet, Kayseri'de Tomarza ilçesindeki temaslarının ardından, Kayseri Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hasan Köksal, İYİ Parti heyetine Kayseri'de yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Sanayicinin yer sorunu olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim temel sorun yetişmiş eleman sorunu. Bütün bu sorunların aslına bakarsanız ortak bir iradeyle kaldırılabilmesi. Üretimin teşvik edilebilmesi, üretimin arttırılabilmesi, teknolojik gelişmelerle uyum sağlanması noktasında doğru adımların atılması müştereken çözeceğimiz problemler. Sizin siyasete olan güven içinde yaşadığımız günlerde biraz aşağıya çekilmiş olsa bile yargıya olan güven gibi, siyasete olan güveninizde çareyi siyasetin içinde aramanız beni çok mutlu etti. Üretimi artırabilme kabiliyetinde attığınız adım ve tutunduğunuz tavırdan doğrusunu isterseniz gururlandım. Ülke için beraberce çalışacağız, beraberce üreteceğiz. Adil bir biçimde paylaşımı sağlayacağız. Türkiye'yi mutlu insanların yaşadığı bir refah ülkesine dönüştürebilmek üzere elimizden gelen çabayı da müştereken sarf edeceğiz. Bu iradenin şekillenmesi, Türkiye'nin yararına olan bir şeydir. Biz de siyaseti salt, kuru kuruya muhalefet için sürdürmüyoruz.

"Türkiye ilk kez bir krizle karşılaşmıyor"

Türkiye'nin şartları belli, potansiyeli belli. Türkiye'nin imkanları belli. Doğru adımlar atıldığında, kriz dönemlerinin atlatılabilmesini mümkün kılabilecek işler de yapılabiliyor. Ayrıca Türkiye, ilk kez de bir krizle karşılaşmıyor. Ama geride bıraktığımız daha ağır şartlar altında yaşanmış krizlerin kısa zaman dilimlerinde bertaraf edilmiş olması hali, bugünkü krizin uzun münasebetiyle alınan kararların yetersizliğinden de bahsetmek gerçeğiyle karşı karşıya bırakıyor. Onun için nasıl siyaset belli bir alanda taassuplarını aşmak mecburiyetinde ise iş dünyası da mesele aynı pencereden bakmak mecburiyetinde.

"Türkiye'nin konuşmaya ihtiyacı var"

Gittiğim her yerde söylüyorum, Türkiye'nin konuşmaya ihtiyacı var. Yani bugün gittim, hakikaten Tomarza'da çok memnun oldum gördüklerime. Mutlu insanların kenti Tomarza. Sorunlar, ortak akılla çözüyor. Siyasi parti ayrımı kalmamış, siyasi partiler müştereken hareket edebiliyorlar. Esnafı dolaştım, elbette ki sıkıntılarından bahsediyorlar ama umutlarını kaybetmemişler. Ben ülkenin kaynak ve imkanlarının başta insan kaynağı olmak üzere, yatırım gücü olmak üzere imkan ve kaynaklarının, Türkiye'ye hamle yaptırabilecek bir kudretli olduğunu biliyor ve görüyorum. Doğru adımları atarız, doğru kararları alırız siyasette buna uyar ama arzulanan aranan şey adalettir ve güvendir."

Dervişoğlu, İNOVDER'i ziyaret etti

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki heyet, ticaret odasındaki temaslarının ardından İnovatif İş İnsanları Derneği'ni (İNOVDER) ziyaret etti. Dernek başkanı tarafından derneğin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirilen Dervişoğlu, "Dernek Başkanı ve heyeti bizim deprem bölgesi ziyaretimiz esnasında genel merkezimize gelerek, dernek hakkında bilgiler vermiş. Daha sonrasında ben derneğin faaliyetlerini duyunca Kayseri'de ziyaretimizde burayı ziyaret etmek istedim" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve heyeti ile dernek üyeleri basına kapalı toplantı düzenlendi.