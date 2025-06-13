Dervişoğlu'ndan İsrail'e Tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Tüm ülkeleri kınamanın ötesine gidecek bir tavır belirlemeye ve sergilemeye, İsrail'i cesaretlendirecek söylemlerde bulunmak yerine saldırıların önünü alacak adımlar atmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıyı "küresel dengeleri sarsacak, krizin daha da tırmanmasına yol açacak bir operasyon" olarak niteledi.

Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Çatışma, bugün İsrail ile İran arasında gözüküyor olsa da sonuçları itibarıyla bölgemizi ve dolayısıyla ülkemizi de özellikle ekonomik açıdan sarsacak niteliktedir. Dolayısıyla başta ülkemizi yönetenler olmak üzere tüm ülkeleri kınamanın ötesine gidecek bir tavır belirlemeye ve sergilemeye, İsrail'i cesaretlendirecek söylemlerde bulunmak yerine saldırıların önünü alacak adımlar atmaya davet ediyorum."