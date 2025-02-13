Dervişoğlu'ndan 'Konuşan Türkiye' Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dervişoğlu'ndan 'Konuşan Türkiye' Vurgusu

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, demokrasi ve yatırım için 'Konuşan Türkiye' mesajı verdi.

13.02.2025 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Demokrasi korkulacak bir şey olmadığı için her fırsatta 'Konuşan Türkiye' vurgusu yapıyorum. Türkiye konuşmalıdır. Konuşursa, demokrasi işler. Demokrasi işlerse, hukuk işler. Hukuk işlerse, güven olur. Güven olursa, yatırım gelir. Yatırım gelirse, refah büyür. Refah büyürse; Emekli de, asgari ücretli de 'Fitreye' muhtaç olmaktan kurtulur. Bilmem anlatabildim mi" dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği TÜSİAD'ın Genel Kurulu'nda derneğin Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan konuştu. Konuşmalarda son dönemde yaşanan kayyum atamaları ve tutuklamalardan ihraç edilen teğmenlere, Kartaltepe yangını, İliç madeninde toprak kayması ve depremler gibi kamuoyunda ihmal şüphesiyle gündeme gelen olaylara ve küresel gelişmelere geniş yelpazede konulara değinildi ve hükümetin ekonomi başta olmak üzere güncel politikaları eleştirildi. Hukukun üstünlüğüne vurgu yapan TÜSİAD yöneticileri, enflasyonla mücadelenin maliyetine katlanmanın giderek zorlaştığını kaydetti.

'Sistem çökmüştür' görüşünün savunulduğu TÜSİAD açıklaması iktidar çeverelerinde büyük rahatsızlık yarattı, iktidar medyası da "Eski Türkiye özlemi" başlıkları atıldı. Siyaset ve ekonomi çevrelerinin gündemine oturan sunuma iktidar kanadından Adalet Baknı Yılmaz Tunç ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik ağır eleştirilerle tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise TÜSİAD ve iktidar arasında yaşanan polemiğe dair değerlendirmede bulunurken, iktidara tepki gösterdi. Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Konuşan Türkiye' vurgusunu yeniledi. Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Demokrasi korkulacak bir şey olmadığı için her fırsatta 'Konuşan Türkiye' vurgusu yapıyorum. Türkiye konuşmalıdır. Konuşursa, demokrasi işler. Demokrasi işlerse, hukuk işler. Hukuk işlerse, güven olur. Güven olursa, yatırım gelir. Yatırım gelirse, refah büyür. Refah büyürse; Emekli de, asgari ücretli de 'Fitreye' muhtaç olmaktan kurtulur. Bilmem anlatabildim mi?"

Kaynak: ANKA

İYİ Parti, Demokrasi, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dervişoğlu'ndan 'Konuşan Türkiye' Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:12 Discord’a erişim engeli kaldırıldı Discord'a erişim engeli kaldırıldı
18:42 Zahide Yetiş’e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı Zahide Yetiş'e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı
17:20 Diyanet’in soruşturma başlattığı Halil Konakçı’ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan destek Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a: Dünya barışı için büyük tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit
16:23 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten TÜSİAD’a sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki
08:32 Sinem Kobal’dan ’Aile Albümü’ paylaşımı Sinem Kobal'dan 'Aile Albümü' paylaşımı
08:20 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı
08:10 Ameliyat masasında hastayla ’’pazarlık’’ skandalı Muhasebeci odaya kadar girdi Ameliyat masasında hastayla ''pazarlık'' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi
07:53 Kartlar havada uçuştu Son saniyede gelen gol ortalığı savaş alanına çevirdi Kartlar havada uçuştu! Son saniyede gelen gol ortalığı savaş alanına çevirdi
07:43 32 il için kar yağışı uyarısı 12 kentte kuvvetli görülecek 32 il için kar yağışı uyarısı! 12 kentte kuvvetli görülecek
07:42 Benfica Monaco’yu deplasmanda yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Benfica Monaco'yu deplasmanda yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:38 Kılıçdaroğlu’nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker’e hak vereceğimi düşünmezdim Kılıçdaroğlu'nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker'e hak vereceğimi düşünmezdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 19:35:19. #1.13#
SON DAKİKA: Dervişoğlu'ndan 'Konuşan Türkiye' Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.