Dervişoğlu'ndan Öğrencilere İftar Ziyareti

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Özel Sivas Yüksek Öğrenim Yurdu'nda öğrencilerle birlikte iftar yaptı.

Dervişoğlu, Çankaya'da bulunan Sivas Kültürel Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından Özel Sivas Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen iftar programına katıldı.

Yurtta kalan öğrenciler Dervişoğlu'nu kapıda çiçekle karşılayarak, yemekhaneye kadar eşlik etti. Dervişoğlu, iftarın ardından öğrencilerle sohbet ederek problemlerini dinledi, kendi öğrencilik anıları ve deneyimlerini aktardı.

Programa, üniversite öğrencileri ve Ankara'da yaşayan Sivaslılar katıldı.