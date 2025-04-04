Dervişoğlu'ndan Türkeş'e Anma

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i vefatının 28'inci yılında andı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i vefatının 28'inci yılında andı. Dervişoğlu, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"Türklük davası adına her türlü çetin mücadeleyi veren ve yeri geldiğinde ağır bedeller ödemekten çekinmeyen merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı Cennet olsun."