Dervişoğlu'ndan Yangın Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bursa ve Karabük'te çıkan orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada yöre halkına geçmiş olsun dileklerinin iletti.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ciğerlerimiz yanmaya maalesef devam ediyor. Bursa ve Karabük'te yerleşim alanlarını tehdit eden orman yangınlarının bir an önce kontrol altına alınmasını temenni eder, yöre halkına geçmiş olsun dileklerimi iletir, yangın söndürme çabalarına katkı sağlayan hemen herkese üstün başarılar dilerim."