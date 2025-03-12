Dervişoğlu ve Almanya Büyükelçisi Görüştü

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Federal Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ile bir araya geldi.

Federal Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıda İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan ile İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş da yer aldı.

Yapılan görüşmede, ülke ve bölgedeki siyasi gelişmelerin yanı sıra Almanya'da yaşayan Türk toplumunun güncel meseleleri ele alındı.