Destici'den Arıkan'a Ziyaret

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(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'a Saadet Partisi Genel Merkezi'nde "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, beraberindeki heyetle birlikte 24 Kasım 2024'teki kurultayda Temel Karamollaoğlu'nun yerine Saadet Partisi Genel Başkanlığına seçilen Mahmut Arıkan'a Saadet Partisi Genel Merkezi'nde "hayırlı olsun" ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaretin ardından yapılan ortak basın toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, ziyaretleri için BBP Genel Başkanı Destici'ye teşekkür ederken, "Hem geçmişte yaşanan hadiseler hem de gelecekle alakalı beraber değerlendirme görüşmeleri yaptık. Hem BBP'nin kıymetli kanaatlerini aldık hem biz kendi kanaalerimizi ilettik. İnşallah yeni dönemde bu ziyaretler devam edecektir" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici ise şöyle konuştu:

"Saadet Partimiz bir geleneği temsil ediyor. Türkiye'nin köklü bir siyasi geleneğinin siyasetteki temsilcisi, tecrübeli kadrolarıyla da Türk siyasetine ve milletine hizmet etme gayreti içerisindeler. Yakın zamanda bir büyük kurultay gerçekleştirdiler ve burada Mahmut Arıkan Bey Saadet Parti'nin yeni Genel Başkanı olarak seçildi. Kendisini ve ekibin tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Geçmiş yıllarda Saadet Partimizle bir seçim iş birliği deneyimimiz olmuştu, 2015 seçimlerinde de böyle bir birliktelik yaşadık. O zaman da gerçekten çok uyumlu bir çalışma sürdürdük. O günden gelen bir tanışıklığımız, dostluğumuz var. Saadet Partisi'nin önümüzdeki süreçte Mahmut Arıkan Beyle önümüzdeki süreçte daha başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Meclis'te oluşturdukları yeni grubun başarılı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Türkiye'nin gündeminde olan meseleleri de istişare etme fırsatı bulduk."