Dev mantar kayalar köyü tehdit ediyor - Son Dakika
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Dev mantar kayalar köyü tehdit ediyor

Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan Olukman köyü, köyün yamacında bulunan dev mantar kayaların tehdidi altında, köy sakinleri geve uyku uyuyamazken AFAD tarafından önleyici çalışma başlattı. Köyde yapılan ölçümler sonrası bazı hanelerin taşınması gündeme geldi. AFAD İl Müdürlüğü, köydeki sorunu çözmek için önlem projesi geliştireceğini belirtti.

16.03.2024 20:08  Güncelleme: 20:09
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Dev mantar kayalar köyü tehdit ediyor

AFAD, dev mantar kayaların tehdit ettiği köyde önleyici çalışma başlattı

SİVAS - Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan Olukman köyü, köyün yamacında bulunan dev mantar kayaların tehdidi altında, köy sakinleri geve uyku uyuyamazken AFAD tarafından önleyici çalışma başlattı.

Sivas'ın Divriği ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Olukman köyü, yamacında yer alan dev mantar kayaların tehdidi altında. Köyün eteğinde kurulduğu dağın yüzeyinde bulunan dev mantar kayalar köy sakinleri için tehlike arz ediyor. 2023 yılında meydana gelen asrın felaketi köy sakinlerinin endişesini daha da arttırdı. Köy muhtarı Muhsin Erdoğdu tedbir alınması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde dilekçe yazı. Köyün yanı başında bulunan kaya parçalarının köy sakinlerini tedirgin ettiğini ifade eden Erdoğdu, yetkililerden önlem almalarını istedi.

Konuyla ilgili harekete geçen AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, köye giderek çeşitli incelemeler yaptı. Köy ve dağda yapılan ölçümler sonrası köyde bazı hanelerin taşınması gündeme geldi.

Olukman köyü muhtarı Muhsin Erdoğdu, deprem sonrası tedbir alınması için harekete geçtiklerini belirterek, "Geçen sene 6 Şubat depremlerinde buralar çok büyük oranda sallandı. Bu bölgede büyük bir korku içerisinde depremi yaşadık. Devletimiz bizim köyümüzde bulunan kayaların tehlike arz ettiğini öngörüyorsa, bir can kaybı yaşanabilecekse taşınsın derim. Ben bunu yüreklilikle isterim. Can kaybı olmasın, insanımıza zarar gelmesin, önemli olan insan. Annem gençken köyün en yukarısında bulunan evde oturuyormuş. Evin içerisine bir taş düşmüş. Taş düştüğü anda annemler de yan odada bulunuyormuş. Allah korumuş, iyi ki bir can kaybı olmamış. Bu kaza da o şekilde atlatılmış" dedi.

68 haneli köyü incelediklerini ifade eden AFAD İl Müdürü Cezmi Türkmen, "Divriği ilçemize bağlı Olukman köyünde 2023 yılı içerisinde köy muhtarımız tarafından AFAD Müdürlüğü'müze verilmiş bir dilekçe var. Köyün 68 hane olduğu ve köyün üst bölgesinde eğimi yüksek olan bir bölgede kaya düşme riskinin yüksek olduğu, zaman zaman sel yaşadıklarını ifade eden dilekçe verildi. Köy muhtarımız buralar ile ilgili araştırma yapılmasını istedi. Bizim Jeoloji, Jeofizik ve Harita Mühendisi arkadaşlarımız 2023 yılı içerisinde 3 kere giderek enine boyuna İnsansız Hava Araçları ile bakılarak çatlaklar tespit edildi. Düşebilecek kayaların köye kadar ulaşıp ulaşmadığını herhangi bir durumda can kaybı olup olmayacağını araştırdı arkadaşlar. Orada bir kaya düşmesi riski olduğunu netleştirdi arkadaşlar. Altyapı ve üstyapı hasarına neden olabilecek su baskınları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunduk. Oradaki eğim, yüzde 40 ila 50 arasında değişiyor. Orada çığ olma riski de var. Bu denli eğimlerde aşırı yağış olduğunda kar kütlesi kayıyor" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızı yerinden, yurdundan etmeyeceğiz"

Yapılan incelemeler sonrası 38 hane ve 1 işyerini hak sahibi yaptıklarını ifade eden İl Müdürü Türkmen, "Bu aşamada köyden 12 hane taşınmaya karşı çıktılar. Bu köy ile ilgili bir hizmet alımı yapacağız. Burası için ciddi programlar kullanılması gerekiyor. Kaya düşmesinin etki alanları, hızı, eğim hesapları vs. yapılması gerekiyor. Orada bir önlem projesi geliştireceğiz, vatandaşlarımızı yerinden yurdundan etmeyeceğiz. Divriği ilçemiz Olukman köyündeki sorunu kökünden çözeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Divriği, Sivas, AFAD, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dev mantar kayalar köyü tehdit ediyor - Son Dakika

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