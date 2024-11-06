Dev Yılan Paniğe Neden Oldu

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Dev yılanı görenler neye uğradıklarını şaşırdı

ELAZIĞ - Elazığ'da yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan paniğe neden oldu.

Elazığ Malatya karayolu üzerinde ilerleyen iki kişi, yol kenarında bir yılan gördü. Araçtan inen arkadaşlar, yılanın yanına geldiklerinde neye uğradıklarını şaşırdı. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı cep telefonu kamerası ile kayıt altına alan arkadaşlar, hayvanın saldırmaması için de kendilerince önlem aldı. Dev yılan bir süre sonra gözden kayboldu.